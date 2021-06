(FOTO) BELGIJAC BRUTALNO SPUSTIO RONALDU I POGBI: Njegov status na Instagramu nasmijao je sve

Bivši belgijski reprezentativac Radja Nainggolan na svoj je način komentirao nedavne poteze Cristiana Ronalda i Paula Pogbe na press konferencijama.

Podsjetimo, Ronaldo je u ponedjeljak uoči presice sa stola sklonio Coca-Colu i poručio ljudima da piju vodu, dok je Pogba u utorak navečer, na presici nakon pobjede Francuske nad Njemačkom u Münchenu 1:0, sa stola maknuo bocu Heinekena.

The reason why so many people look up to you. A true Influencer. #Ronaldo #Respect pic.twitter.com/rQ8WrGdkiY

Nainggolan, je trenutno igrač Cagliarija, a poznat je po tome što voli opušteniji način života iako je profesionalac. Walter Sabatini, bivši direktor Rome, Nainggolana je nazvao pijancem i lažovom, a ni sam Nainggolan ne skriva svoje poroke.

Radja našalio na Instagramu na kojem je objavio fotomontažu na kojoj sjedi na presici, a ispred njega je mnoštvo boca alkohola i drugih pića.

“Ajmo se malo nasmijati”, poručio je sjajni belgijski veznjak. Nainggolan je na Euru 2016. bio jedan od najboljih belgijskih igrača.

No beer for Pogba ❌

The Man Utd midfielder, who does not drink alcohol due to his Muslim faith, removed a beer bottle from the table when speaking to the press following #FRA's win over #GER at #Euro2020 pic.twitter.com/kFp5fSH2sx

