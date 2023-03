(FOTO) ARMADA IZ PROTESTA NAPUSTILA STADION! Došli su sve do Turske, ali jedan potez im je bio previše

Nekoliko stotina navijača bodrilo je Hrvatsku kod Turske (2:0) u sklopu kvalifikacija za odlazak na Euro 2024., a među njima je bilo i ultrasa, odnosno pripadnika navijačkih skupina.

Na put do Turske krenuli su navijači Rijeke poznati kao Armada, ali i nekoliko članova Bad Blue Boysa. Međutim, Armada je imala određenih problema.

Turska policija zabranila im je unošenje transparenta sa slikom navijača Rijeke koji je preminuo prije 12 godina. Iz protesta su napustili stadion u Bursi.

Na Twitteru je osvanula fotografija nekolicine navijača s transparentom ispred Timsah Arene na kojoj se okupilo više od 40 tisuća gledatelja.

28.03.2023, Armada Rijeka 🇭🇷 in Bursa 🇹🇷 for the Euro 2024 qualifying.On the flag is member of Armada who died 12 years ago.Police forbidden the flag in the stadium, Armada leaves the stadium out of protest https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/K8dCmgMeti

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 29, 2023