(FOTO 18+) SRUŠILA JE INTERNET DOK SE POJAVILA U TANGAMA: Ona je kao iz filma! Boksačica i učiteljica toliko je seksi da je za 500 funti prodala smrdljive čarape

Australska boksačica Ebanie Brigdes izgubila je meč za titulu bantam kategorije od Shannon Courtenay. Usprkos tome, njena popularnost samo raste, tako da ponuda za sljedeći meč ne bi trebalo manjkati.

Courtenay ju je pošteno isprebijala, toliko da je Bridges izgledala neprepoznatljivo, ali ona se time ne zamara previše.

Dok ne boksa, radi kao profesorica matematike, a njeni učenici željno iščekuju svaki njen meč.

Svijet je iznenadila kada je na vaganje prije meča došla u tangama.

A tvrdi kako je jednom prilikom prodala svoje prljave čarape za 500 funti obožavatelju iz Ujedinjenog Kraljevstva.

I’m a professsional boxer and a UK boxing fan has just paid me 500£ to send my dirty training socks to him in the UK.

UK boxing fans are the best 🤣🤣 #NotMad #EasyMoney #GetEmWhileTheyreCheap 👀

— Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) July 25, 2020