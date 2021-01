(FOTO 18+) KOD NJE SVE PROLAZI OSIM OVOG: ‘Jednostavno to ne mogu učiniti pred njim, još nisam probila tu barijeru’

Djevojka Bernarda Tomića, Vanessa Sierra, pridružila se Australcu hrvatskih korijena na ovogodišnjem Australian Openu u karanteni.









Zvijezda OnlyFans-a priznala je na svom profilu kako ipak postoji jedna stvar koju nije napravila.

Tako je Vanessa napisala: “Ovdje je samo jedna kupaonica, a nikad se nisam pokakala pred Bernardom.”









“Ne znam što ću napraviti. Treći je dan, ali jednostavno to ne mogu učiniti pred njim. Još nisam probila tu barijeru u vezi”, jada se Vanessa, ali nas je strah da jadna ne dobije konstipaciju.

No to nije jedini problem koji muči ovu atraktivnu brinetu:

“Nikada nisam sama oprala kosu, to je jednostavno nešto što ne radim. Inače imam frizere koji to dva puta tjedno rade umjesto mene. Što se to događa? Jedva čekam izaći iz karantene samo da sredim kosu.”, napisala je očajna Vanessa.