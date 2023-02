‘FORSIRANJE NEZNANIH IGRAČA KOŠTALO JE HAJDUKA’! Otvoreno o lovu na Dinamo: ‘Kao da ih je želja prebacila’!

Još jedan derbi nas očekuje, velika uzbuđenja na Maksimiru, iako su pomalo – čudne okolnosti.

“Mogao bi to biti čak i neloš derbi. Iako, koliko vidim, Hajduk stiže u poprilično okrnjenom sastavu”, govori nam trener Tomislav Ivković, iskusan nogometni trener i zanimljiv nogometni komentator.

‘Hajduk vraća stare nogometaše’

“Dinamo jest uvjerljivo vodeći, ali derbiji rijetko kada pokazuju stvarni položaj klubova na ljestvici, pa čak i zna biti nebitno u kakvoj postavi nastupa jedan od suparnika. Derbi je nešto posebno, više je psihološki nego fizički napor”, nastavlja Tomislav Ivković.

“Činjenica jest da je Dinamo favorit i da je u boljoj formi od Hajduka. Ali, realno, od oba kluba su se očekivale bolje izvedbe u nastavku prvenstva. S time da Hajduk nije iskoristio Dinamove greške, nego je još jače kiksao. Ako ćemo gledati zadnju Dinamovu utakmicu protiv Varaždina onda ćemo vidjeti da se ključni igrači pomalo vraćaju u formu. Tu mislim na Ivanušeca i Petkovića. Meni se dopao i Ristovski. Pa se može reći da je taj nastavak utakmice u Varaždinu možda i najboljih 45 minuta Dinama u nastavku prvenstva. Baš će sada biti zanimljivo vidjeti hoće li Ivanušec nastaviti s dobrim partijama, hoće li konačno zaigrati dobro u kontinuitetu”.

Hajduk? Velike je ambicije imao uoči nastavka prvenstva?

“Kao da ih je želja prebacila. Zaista su bili nenadani porazi protiv Istre i Rijeke. Da Hajduk sada ima šest bodova viška onda bi ovo derbi bio na ‘nož’. Forsiranje neznanih igrača, stranaca, koštalo je Hajduka. A imao je, i još ima mladih igrača. I uvijek su, pogotovo kod nas, mladi igrači temeljna vrijednost kluba. Vidim da Hajduk vraća neke strane nogometaše kojih se prije odrekao. Pa to je igranje s kosturom momčadi. Takvi igrači samo zauzimaju mjesto mladima koji moraju doći”.

U zadnjem kolu protiv posljednje Gorice Hajduk se baš mučio…

„To su po Hajduk istinski vrlo važna tri boda, a najveći plus za Hajduk u zadnjim utakmicama je što brani Sentić, što igraju mladi igrači, Prpić, Capan, Pukštas. To vrijedi više nego bodovi koje osvajaju. To je svojevrsni zalog za budućnost. Ne treba se zamarati imperativnim maštanjima o osvajanju naslova prvaka. Ako se istrpe mlade snage Hajduk će sam jednog dana doči u situaciju da bude na samom vrhu ljestvice„.









Ivković poznaje Leku još iz reprezentacije u kojoj je bio pomoćnik izbornika Nike Kranjčara:

“Nitko mu ne može osporiti da je kao trener čak i goropadniji nego kao igrač. Bio je miran tip, ali je uvijek znao što hoće. Ne postoji u poslu nogometnog trenera sreća, nego znanje i hrabrost, on je to u Belgiji pokazao. I u Hajduku će, uvjeren sam. Samo ga treba podržati. I ostaviti taj oslonac na mlade igrače. Kako ja na to gledam? Strpljivo. Hajduku je sad najvađnije da su mladići u pogonu, to što brani Sentić i što igraju mladi Prpić, Capan i Pukštas. Onda je tu i klasa poput Livaje, nadam se da će zaigrati u Zagrebu, to je već lijepi dio momčadi. Ali, treba tu još dobrih snaga, a ne zaboravimo Krovinovića i Sahitija. Hajduk nije financijski moćan kao Dinamo i ne može kupovati dobre i skupe igrače. Ali, opet mora igrati nogomet i to sa svojom mladošću. I izdržati. I s tim mladim igračima Hajduk neće biti ni bolje ni lošije plasiran nego što je sada”.