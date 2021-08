(VIDEO) KAOS NA LEGENDARNOJ STAZI! Pogledajte sudar koji je sve šokirao, evo što je bilo kasnije

Svjetsko prvenstvo u Formuli 1 ovog je vikenda u Belgiji, na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, a ondje su i vozačice u bolidima u W Seriji. Tijekom kvalifikacija za žensku utrku dogodio se sudar koji je djelovao vrlo dramatično.

Nakon što se vozačica u jednom bolidu zavrtjela na stazi s koje je izletjela, u nju su udarili drugi bolidi koji su stizali. Dogodio se višestruki sudar s bolidima u zraku, što je moglo donijeti jako loše posljedice.

Video of the W Series Qualifying crash at Spa pic.twitter.com/rxBguYF713

— Harry (@toe_toe_wolf) August 27, 2021