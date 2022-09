(VIDEO) FERRARI IZNENADIO FANOVE PRIJE LEGENDARNE UTRKE: Pogledajte kako će nastupiti ovaj vikend

Pred nama je ovaj vikend velika obljetnica. Čeka nas po 75. put u povijesti utrka u talijanskoj Monzi, a tim povodom Ferrari je odlučio malo promijeniti svoj izgled.

Dva njihova vozača Charles Leclerc i Carlos Sainz Jr. vozit će u žutom kombinezonu. Uz to i bolid će dobiti malo žute boje točnije na krilu i poklopcu motora.

Iz ekipe su javili da žuta boja simbolizira boju njihovog grada Modene, kao i pozadina za njihov kultni logo propinjućeg konja, koji je debitirao na Alfa Romeu Enza Ferrarija u 24 sata Spa-Francorchampsa 1938. i od tada se koristi na Ferrarijevim automobilima.

Osim 75 godina utrke obilježava se i 100 godina od izgradnje same staze. Ferrari je postao neovisni konstruktor 1947., prije svoje prve F1 sezone 1950. Ekipa je od tada stalni sudionik natjecanja.

