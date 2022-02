VELIKI OTKAZ U FORMULI 1: Jedan čovjek ‘odletio’, stiže i novo pravilo

Michael Masi više neće biti direktor utrka u Formuli 1. Masi je krajem prošle sezone dobio brojne kritike zbog odluka u zadnjoj utrci sezone u kojoj je Max Verstappen uzeo naslov prvaka svijeta.

Masija će na toj funkciji zamijeniti Freitas i Wittich koji će se izmjenivati na toj ulozi. Predsjednik FIA-e potvrdio je da će se od sljedeće godine uvesti tehnologija slična VAR-u.

“Kao i VAR sudac u nogometu, bit će pozicioniran u jednom od ureda FIA-e. U stvarnom vremenu s direktorom utrke, pomoći će u primjeni sportskih propisa korištenjem najsuvremenijih tehnoloških alata”.

Today, @FIA opens the way for a new step forward in @F1 refereeing

Watch the video: https://t.co/EnPF0x7272 pic.twitter.com/sFzA0KrJTe

— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) February 17, 2022