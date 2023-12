Tužna poruka velikog prijatelja: ‘Schumacher je tu, ali to nije onaj stari on’

Bliži se godišnjica teške skijaške nesreće u kojoj je nastradao sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1, legendarni Michael Schumacher. Nastradao je Nijemac 29. prosinca 2013. godine skijajući izvan staze u Meribelu u francuskim Alpama u društvu tada 14-godišnjeg sina Micka. Udario je tom prilikom teško glavom u kamen i pretrpio oštećenje mozga.

Nakon velike nesreće koja je glasno odjeknula i obišla svijet Schumacher je stavljen u stanje inducirane kome, a nakon operacije i buđenja prebačen je u obiteljsku kuću u Švicarskoj, a situacija oko njegovog pravog zdravstvenog stanja zapravo je nepoznata. Obitelj Schumacher odmah je zamolila za privatnost, a tek tu i tamo u javnost procure informacije vezane uz danas 54-godišnjeg Michaela.

Jedan od onih rijetkih koji je imao pristup Schumacheru je njegov veliki prijatelj Jean Todt, bivši šef Ferrarija i nekadašnji čelnik Svjetske automobilističke federacije (FIA).

