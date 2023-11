Trebao je biti spektakl vrijedan milijune: Kvalifikacije nisu ni počele, a sve miriše na katastrofu

Po prvi put u povijesti na ulicama Las Vegasa vozit će se utrka Svjetskog prvenstva u Formuli 1. Međutim, sve je počelo mirisati na katastrofu umjesto spektakla.

Naime, poklopci šahtova na stazi prouzročili su prekid prvog treninga i to nakon samo devet minuta. Carlos Sainz udario je u poklopac šahta koji se olabavio, a na isti način oštećen je i Alpine Estebana Ocona.





Sainzov bolid imao je oštećenu šasiju, motor i bateriju. Šteta je ‘‘ogromna‘‘, kažu iz Ferrarija. Zatim nadodaju: “Show je sjajan, ceremonija otvaranja bila je veličanstvena, ali posao treba napraviti i sa sportske strane.”

Svjetski prvak razočaran

Entuzijazam oko ceremonije otvaranja ne dijeli aktualni svjetski prvak Max Verstappen: “Što se mene tiče, sve se to može preskočiti. Poanta nije u pjevaču nego u tome da mi stojimo tamo kao klaunovi. Ovo je 99 posto show, a 1 posto sportski događaj. Nikakve emocije me ne vežu za to, ja se volim usredotočiti na utrkivanje.”

Svjetska automobilistička federacija (FIA) je najavila odgodu na neodređeno vrijeme, sve dok se ne provjere svi poklopci šahtova oko staze: ” Razgovarat ćemo s lokalnim inženjerskim timom o duljini vremena potrebnom za rješavanje i ažurirat ćemo sve nastale promjene u rasporedu. U tijeku su rasprave o svim mogućim scenarijima.”









Utrka u Las Vegasu vozi se gradskim ulicama, a trebat će dosta vremena da se utvrdi ima li još problema u ostalom dijelu staze. Osim Sainzova Ferrarija, štetu ispod automobila imao je i Zhou Guanyu iz Alfa Romea koji je bio odmah iza Sainza. Esteban Ocon je udario u poklopac odvoda pri manjoj brzini kad je već bila podignuta crvena zastava.