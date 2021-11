TRAGEDIJA ZAVILA FORMULU 1 U CRNO! Prometna nesreća i iznenadna smrt koja se oplakuje!

Jedna vijest, tužna vijest, rastužila je brojne poklonike Formule 1. Naime, na društvenim mrežama opraštaju se fanovi određenih momčadi, ali i kolege iz suparničkih, od Antonije Terzi, bivše članice Williamsa…

Naime, kreatorica “kultnih morževih kljova” iz 2004. godine, poginula je u prometnoj nesreći. Do 2001. godine radila je s Ferrarijem, no potražila je izazov u Williamsu koji je s BMW-om imao šampionske ambicije.

Morževe su kljove na WIlliamsu trebale povećati prianjanje i smanjiti otpor zraka, ali Ferrarijev F2004 je bio predominantan i Terzi se povukla iz sporta i vratila k znanosti, tj. predavanju na eminentnim svjetskim fakultetima.

Radila je tako na Sveučilištu u Nizozemskoj, a jedno od njezinih projekata na kojem je radila bio je i Superbus, potpuno električno vozilo napravljeno od kompozitnih materijala, a koje je imalo vrata 2 ‘galebovim krilom’ i moglo je primiti 23 putnika.

