SUZE ZBOG LEGENDE OBIŠLE SVIJET: Suprugu ostaje teško, jedan napad najviše boli

Godine prolaze, a i dalje traje velika nepoznanica o stanju u kojem se nalazi Michael Schumacher, legenda sa staza Formule 1, sedmerostruki vlasnik naslova svjetskog prvaka. Veliki Nijemac je još u prosincu 2013. pretrpio teške ozljede i oštećenje mozga u nesreći na skijanju u Francuskoj, u tamošnjim Alpama, a nakon toga, govori se da se na životu održava u vegetativnom stanju, s velikom neizvjesnošću što će se dogoditi dalje.

Oko teško stradale legende sa staza F1 se ovih dana odvijaju novi lomovi. Njih je izazvao Willi Weber, Schumacherov menadžer iz slavnih vozačkih dana, optužujući obitelj velikog Nijemca da laže o zdravstvenom stanju i skriva pravu istinu o tome što se događa sa Schumacherom.

Bile su to riječi koje su odjeknule, a nakon njih, itekako su odjeknule i emocije koje je Corinna Schumacher, supruga velikog Michaela, pokazala pred svima na svečanosti održanoj u Koelnu.

S kćeri Gina-Marijom koja je bila uz nju, Corinna Schumacher ondje je nazočila dodjeli nagrade tamošnje njemačke savezne pokrajine koja je pripala Michaelu, a suze su pritom samo krenule – i obišle su svijet.

Willi Weber je svojim istupom napao obitelj Schumacher, no Corinna s ostatkom obitelji ima i veliku podršku koju nastavlja pružati Jean Todt, nekadašnji prvi čovjek momčadi Ferrarija iz slavnih vozačkih dana Michaela Schumachera, kasnije i predsjednik Svjetske organizacije auto-moto sportova.

Todt je svojim riječima dao podršku Corinni, nazivajući je jakom ženom, a i on sam ostaje uz Michaela posjećujući ga dvaput mjesečno, između ostalog, i uz zajedničko gledanje utrka F1, kako je otkrio. Jean Todt bio je uz obitelj i u Koelnu, gdje je Michael Schumacher nagrađen tamošnjim priznanjem, a supruga je tom prilikom snimljena u suzama koje su odjeknule…

An emotional Ceremony in Cologne to honour Michael @schumacher’s outstanding career & charitable streak with Corinna, Gina, @SchumacherMick & PM @HendrikWuest. I met Michael 30 yrs ago, with @ScuderiaFerrari, living his passion & bringing joy to millions of us! @keepfighting pic.twitter.com/GipU214VEf

— Jean Todt (@JeanTodt) July 20, 2022