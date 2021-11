PREMINULA LEGENDA FORMULE 1: S njim je rasla velika momčad, potresena kći se prva javila…

Sir Frank Williams, velikan Formule 1, preminuo je u 80. godini. Tužnu vijest objavila je momčad Williamsa, u kojoj je godinama kao osnivač i prvi čovjek imao glavnu riječ u dolasku na vrh, a izrazi sućuti objavljeni su na stranici Formule 1 i na društvenim mrežama.

‘Njegov život bio je vođen strašću za motosportom. Ostavština koja je za njim ne može se izmjeriti, zauvijek će biti dio F1 svijeta’, piše u objavi, uz dodatak da je bila inspiracija i privilegij poznavati Franka Williamsa, čiji će se nedostatak jako osjetiti.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams

His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1

To know him was an inspiration and privilege

He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK

