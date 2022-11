‘NJEGA NAPADAŠ, A NOĆU VARAŠ ŽENU!’: Totalni skandal i rat: Poznati sportaš vodi dvostruki život

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Max Verstappen drugu godinu zaredom obranio je titulu prvaka svijeta. Ove sezone srušio je rekord po broju pobjeda jednog vozača u sezoni, ali pred sam kraj dogodila se svađa.

Njegov timski kolege Sergio Perez ljut na prvaka jer nije ispoštovao naredbe time te tako ugrozio Perezov plasman. “Koliko sam toga napravio za njega i sada mi ovo napravi” komentirao je Perez nakon trke ovog vikenda.

Pale su teške riječi jer je Perezu zbog nekolegijalnosti sada ugroženo mjesto viceprvaka. Potpuno neočekivano u Red Bull dramu uplela se majka Maxa Verstappena.





Zanimljive informacije

“Napada mog sina, a onda se povuče i ode varati svoju ženu” komentirala je na instagramu ponosna majka. Otkud njoj ta informacija nitko ne zna.

Cijela drama nastala tijekom utrke u Monacu kada je Perez prepustio mjesto Verstappenu, ali kada ga je tražio da mu vrati Nizozemac je odbio unatoč tomu što je tim to tražio. Kasnije je rekao da mu nitko nije to predložio te da ima svoje razloge zašto nije to učinio.

Ovaj vikend na rasporedu je zadnja utrka sezone u Abu Dhabiju. Poredak je više manje jasan, a u bitci za dugo mjesto uključeno je nekoliko vozača. Najviše šanse imaju Laclerc i Perez koji imaju 290 bodova.