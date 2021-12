KAKVA NAJLUĐA UTRKA SEZONE! Pogledajte Schumacherov sudar i incident koji je obilježio veliko natjecanje

Autor: P.V.

Lewis Hamiltona ili Max Verstappen, kako stvari stoje najbliži je – Hamilton. Odluka u prvaku tako će pasti idući vikend na Velikoj nagradi Abu Dhabija, ali Hamilton čini se da ima psihološku prednost…

Imao je danas i najbrži krug pa je zbog toga dobio dodatan bod i tako se izjednačio s Verstappenom. Pobijedio je u Velikoj nagradi Saudijske Arabije, bila je to po mnogima – najluđa utrka sezone.

Vidjeli smo dva prekida, ali prava ludnica nastala je u 10. krugu kad je svoj show imao Mick Schumacher. Michaelov sin razbio je bolid, a Verstappen je preuzeo prvo mjesto.

Odluka idući tjedan

Uistinu spretan potez, jer jer je u 13. krugu utrka prekinuta zbog Schumacherovog incidenta te je Verstappen tijekom stanke promijenio gume.

Tek što je utrka ponovo počela, Hamilton i Verstappen vodili su veliku borbu za prvo mjesto, a Schumacherov momčadski kolega Nikita Mazepin također je razbio svoj bolid i utrka je ponovo prekinuta.

Verstappen i Hamilton vodili su veliku borbu te je u 37. krugu Nizozemac odbio napad Mercedesovog vozača tako što je presjekao stazu pa je zatim odlučeno da će ipak morati prepustiti prvo mjesto Hamiltonu. Verstappen je usporio kako bi to i učinio, no Hamilton to nije shvatio i zabio se u njega te oštetio prednje krilo.

Pet krugova kasnije dobio je uputu da mora Britancu prepustiti čelnu poziciju, pustio ga je, a onda ga je opet pretekao, pa je kažnjen s pet sekundi…