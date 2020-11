HAMILTON 94. POBJEDOM DO SEDMOG NASLOVA U KARIJERI! Schumacher više nije sam na vrhu

Lewis Hamilton u Mercedesu pobjedom na uzbudljivoj Velikoj nagrade Turske stigao je do sedmog naslova u Formuli 1!

Tako se Britanac na vrhu izjednačio s legendarnim Michaelom Schumacherom po broju naslova.

Bila mu je to 94. pobjeda u karijeri, do koje je stigao odličnom taktikom i samo jednim zaustavljanjem u boksu. Naime, startao je tek šesti, no sjajno se snašao u kišnim uvjetima i na kraju slavio.

Tako je tri utrke prije kraja momčadskom kolegi Valtteriju Bottasu pobjegao nedostižnih 110 bodova.

Uz njega na pobjedničkom postolju bili su Sergio Perez u Racing Pointu te Sebastian Vettel u Ferrariju. Nijemac se pobjedničkog postolja domogao u posljednjem krugu kada je prestigao momčadskog kolegu Charlesa Leclerca.

Bodove su osvajali još Carlos Sainz, Max Verstappen, Alexander Albon, Lando Norris, Lance Stroll i Daniel Ricciardo.

Albon se inače upisao u povijest jer je vodio u jednom trenutku utrke, te je postao prvi Tajlanđanin koji je to uspio. Tajland je tako postao 26. zemlja koja je imala vodećeg u utrci Formule 1.

Spomenimo, kako je Mercedes već ranije osigurao konstruktorski naslov.

Do kraja sezone ostale su još tri utrke, dvije u Bahrainu (29. studenog i 6. prosinca) i zadnja u Abu Dhabiju (13. prosinca).