ECCLESTONE ŠOKIRAO SVIJET IZJAVOM O PUTINU Mnogi su iznenađeni kako je govorio o pomahnitalom Rusu

Autor: I.L.

Bernie Ecclestone bivši je vlasnik F1. Čovjek koji je često znao šokirati svojim potezima i izjavama, a sada je to opet učinio.

91-godišnjak je u razgovoru za Radio times dao svoje mišljenje o Vladimiru Putinu: “Smatram ga vrlo iskrenom i časnom osobom. Učinio je točno ono što je rekao. Mislim da to uvelike ovisi o tome kakva je točno situacija između Ukrajine i Rusije”

Nije ovo prvi put da Britanac hvali ruskog predsjdnika: “Iskreno, mislim da bi on trebao vladati Europom, impresionirao me više od bilo koga. On je čovjek koji kaže da će nešto napraviti i to zaista napravi. On je prvoklasna osoba” rekoa je 2017.

Sankcije Rusiji

Nažalost Rusa Ecclestone više nema veze s F1, a trenutno vodstvo izbacilo je VN Rusije iz kalendara, ali tu nije kraj.

Bivši vlasnik smatra da se utrka može održati bez obzira na rat, a F1 planira izbaciti ruskog vozača iz “cirkusa”.

Nikkita Mazepin vozač je Haasa i sin vlasnika Uralkalija, ruskog kemijskog giganta koji financira momčad Hassa. Hass je već skinuo reklame navedene tvrtke pa skorji otkaz “tatinog sina” nebi nas trebao čuditi.