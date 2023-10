Bivši hrvatski zet plaća više od 750 milijuna eura, sve je iznenadio priznanjem varanja

Prije nego se trebao suočiti sa sudskim postupkom, bivši šef Formule 1 i nekadašnji hrvatski zet Bernie Ecclestone neočekivano je priznao da je varao poreznike, a nakon svojeg priznanja krivnje, pristao je platiti ‘masni’ novčani iznos od oko 756 milijuna eura.

Ranije u ovom sporu, 92-godišnji Ecclestone tvrdio je da nije kriv, no dogodio se preokret s jako visokom novčanom kaznom koju je pristao platiti zbog svojeg varanja.

Do 756 milijuna eura došlo se s obzirom na to da su u tom iznosu obuhvaćeni porez, zatezne kamate i kazne za porezno razdoblje od 1994. do lani.

U hrvatskoj javnosti, Bernie Ecclestone je najviše poznat zbog braka sa Slavicom Radić, Riječankom s kojom je bio u bračnoj vezi do 2009. i zajedno imaju dvije kćeri, Tamaru i Petru.

Nakon razvoda, Slavica je navodno sveukupno dobila 858 milijuna eura u tadašnjoj protuvrijednosti, a Bernieju je sada stigao i novi financijski udarac, ovog puta zbog porezne prijevare.

Kako javljaju mediji u Engleskoj, bivšem šefu Formule 1 određena je i uvjetna zatvorska kazna od 17 mjeseci.

Ex-F1 boss Bernie Ecclestone has been sentenced to 17 months in prison, suspended for two years, after pleading guilty to fraud. pic.twitter.com/StO4P4Uejt

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 12, 2023