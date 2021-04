FORMULA 1 SE VRAĆA U AMERIKU: Jurilice ponovno na Floridi prvi put nakon 73 godine

Formula 1 najavila je kako se sljedeće godine vraća u Ameriku, preciznije na Floridu u Miami, gdje će se u kalendaru 2022/23 voziti nova utrka na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

Utrka pod nazivom Miami Grand bit će prva utrka F1 u saveznoj državi Florida od 1959. godine, kada su na Sebring International Runwayu vozili Veliku Nagradu Amerike.

Nova utrka vozit će se na stazi u sklopu kompleksa Hard Rock Stadium u Miami Gardensu, domu NFL-ove momčadi Miami Dolphins.

Traži se datum

Predsjednik Formule 1 Stefano Domenicali rekao je kako očekuje da će se prva utrka u desetogodišnjem ugovoru održati u drugoj četvrtini 2022. godine.

Miami tako postaje 11. mjesto na kojem se Formula 1 održavala u SAD-u od početka prvenstva 1950. godine, prije njega utrke je ugostio Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix i Austin.

Formula 1 is coming to @HardRockStadium in 2022 🏎 🔥

Here’s a layout of the Miami Grand Prix track around the stadium. pic.twitter.com/bXnCVqUwMu









— Joel Franco (@OfficialJoelF) April 19, 2021