FILIP HRGOVIĆ ŽELI NA OLIMPIJSKE IGRE, A NA PITANJE O MILUNU IMA SPREMAN ODGOVOR: ‘Nemojte me uvlačiti u to blato hrvatskog boksa

Autor: Dnevno.hr

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović nije htio izričito komentirati najavu čelnika WBC-a, jedne od najjačih organizacija profesionalnog boksa, da će na dvije godine suspendirati sve profesionalce koji nastupe u Tokiju. Međutim može se naslutiti da će Filip napraviti sve što je u njegovoj moći da se domogne igara u Japanu.

Filip je u Miamiju započeo pripreme za 10. profesionalnu borbu koja će se 7. prosinca održati u predgrađu Rijada. Na putu za Floridu zastao je u Londonu na jedan dan jer je ondje imao medijske obveze, a pogledao je i utakmicu američkog nogometa.

– Išao sam vidjeti kako to izgleda nastupati na stadionu, da se priviknem na ono što me, nadam se, čeka. Da vidim kako će to izgledati kada se napune Poljud ili Maksimir – započeo je Filip, dijelom u šali, a dijelom ozbiljno. I dalje želim na OI u Tokiju.

Premda su hrvatski mediji, tragom njegova intervjua za RTL televiziju, objavili da mu je sljedeći protivnik Eric Molina, to još uvijek nije službeno .

– U Hrvatskoj su mi protivnika već odredili, sada još samo da to učini i moj promotor. Molina je samo jedan od onih s kojima se pregovara, ja čak nisam ni spomenuo njegovo ime, a onda se netko napravio pametan pa objavio da je to on. Ja bih volio da to bude on ili netko iz tog ranga boraca, no još uvijek ne znam hoće li prihvatiti.





S obzirom na snagu najavljenog protivnika, a i na pozornicu na kojoj će se sve odvijati (kao jedna od predborbi okršaju Joshue i Ruiza), bit će to najveći trenutak Filipove profesionalne karijere.

– Čudo je, gledano s poslovne strane, što su me moji promotori tamo uspjeli ugurati. A taj događaj bit će čudo u poslovnom svijetu, pa će VIP ulaznice stajati 10 tisuća eura.

S obzirom na to s koliko se nestrpljenja očekuje uzvrat Joshue i Ruiza, bit će to po gledanosti jedna od top pet borbi u povijesti boksa. Bit će to i prva velika boksačka predstava na Arapskom poluotoku.

– To je novo tržište za boks i s obzirom na financijsku moć tih zemalja mogli bismo ondje češće gledati velike mečeve. Bogatim zemljama to treba za promociju, a boksačima treba lova.

Bude li Filip uvjerljiv, što bi mu to moglo donijeti?

– To bi bio veliki iskorak jer oči cijelog sportskog svijeta bit će uperene u tu priredbu, između ostalog i zbog protivnika koji će biti najjači do sada. Ako sve dobro prođe, sigurno bih ušao u top deset na većini rang-ljestvica. Ne vjerujem da će to biti posljednja borba prije Joshue i Ruiza, ali bit ću u programu koji će biti emitiran na DAZN-u.

Filip sa spomenutom streaming platformom ima ugovor za pet mečeva od kojih je dva već odradio.

– Načelno je dogovoreno da bih sve to trebao odraditi do 30. lipnja 2020. no nije to tako striktno, ima tu prostora za dogovor.

Što to znači za Hrgine olimpijske planove?

– Ništa posebno jer oni su fleksibilni, a ja i dalje imam želju nastupiti na OI u Tokiju. U prvih pet mjeseci olimpijske godine održat će se dva kvalifikacijska turnira, jedan u ožujku, a drugi u svibnju.

Ako se Filip odluči za turnir u svibnju, a HBS pošalje Miluna na turnir u ožujku, i ako se on plasira, onda Hrvatska nema pravo slati novog borca na turnir u kategoriji u kojoj je kvalificirala svog boksača.

– Taj scenarij neće se ostvariti. Kada se donese konačna odluka, moram napraviti plan profesionalnih mečeva i vratiti se na tri amaterske runde. Ne bi se smjelo dogoditi da ja napravim plan koji onda moram mijenjati ode li on na OI.

No o svemu će naš teškaš puno više znati nakon nastupa u Saudijskoj Arabiji.

– Sigurno, do tada bi se sve trebalo iskristalizirati. Sve ovisi o dogovoru HOO-a i HBS-a te o tome koliko će mi oni izaći u susret.

Marko Milun dosta hrabro izjavljuje da bi Hrgovića pobijedio.

– Neću to komentirati. Nemojte me uvlačiti u to blato hrvatskog boksa, u taj babinjak. Ja imam želju nastupiti u Tokiju i mogu osvojiti zlato ako me podrže HOO i HBS. Komentirati nije htio ni najavu čelnika WBC-a, jedne od najjačih organizacija profesionalnog boksa, da će na dvije godine suspendirati sve profesionalce koji nastupe u Tokiju.

– Ne razmišljam o tome. Treba odraditi ovaj meč koji će velika stepenica za mene, ali i jako težak. Da ja kao borac s devet mečeva upadnem na jednu takvu priredbu, to je čudo. Nikad ne bih odbio borbu.

Koliko mu je važno da što prije sazna ime svog protivnika?

– To je uvijek bolje, ponajprije zbog izbora sparing-partnera jer poželjno je da imitiraju protivnika. No ja sam odradio 100 mečeva a da se nisam posebno pripremao za protivnika i to meni nije problem.

A ima i nekih koji su odbili prijedlog Hrgovićevih promotora.

– Da, ponuđeno je Chisori, Pulevu, Povetkinu, Hunteru, Hammeru, Priceu, no nitko od njih nije pristao. Kako je boks postao veliki biznis, borci sve više biraju.

Htio se Hrgović boriti i s Joshuom kada se tražila zamjena za dopingiranog Jarela Millera, no obuzdali su ga njegovi promotori.

– Nije mi jasno kako neki mogu živjeti nakon što sami sebi priznaju da su lošiji od nekoga.