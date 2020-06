FILIP HRGOVIĆ OTKRIO VELIKU PREDNOST CORMIERA: ‘On će sigurno htjeti osvetu’

Autor: J.V.H.

Najbolji hrvatski “teškaš” Filip Hrgović komentirao je meč u kojem bi Stipe Miočić napokon trebao u obranu naslova protiv sunarodnjaka Daniela Cormiera.

“Bit će to prava makljaža! Velika Cormierova prednost nad ostalim borcima je u tome što je Daniel elitni hrvač. Cijeli život je u tom sportu, a između ostalog osvajao je medalje na svjetskom prvenstvu i Panameričkim igrama, dok je na Olimpijskim igrama bio četvrti. Posjedovanje hrvačkih vještina u MMA-u stvarno puno znači. Međutim, Miočić je odličan hrvač, a Cormieru to nikako ne paše. Stipe je veći od njega, a vidjeli smo kako je hrvanjem po kavezu razbacivao kamerunskog diva Francisa Ngannoua. S druge strane, Stipe se dugo bavio boksom i puno je bolji udarač. Mislim da je Miočić u prošloj borbi našao Cormierovu slabost te da će i ovaj put pronaći put do pobjede”, rekao je Filip Hrgović, europski prvak, WBC međunarodni prvak teške kategorije i ambasador Favbet.hr za koji je dao svoje mišljenje.