FIFA OVOM ODLUKOM ZAUSTAVLJA MOGUĆA NAMJEŠTANJA: SP za 4 godine će izgledati drugačije

FIFA je potvrdila promjene koje će se dogoditi na sljedećem Svjetskom nogometnom prvenstvu. Već od prije se zna da će biti 48 ekipa, ali sada se zna i njegov raspored.

U prvom će krugu biti 12 skupina po četiri momčadi, a dalje će proći sve prvoplasirane i drugoplasirane te osam najboljih trećeplasiranih momčadi iz skupina.

Tako će FIFA dobiti još 40 utakmica na svom najvećem natjecanju. Dosad su se u formatu s 32 reprezentacije igrale 64 utakmice. Postojala je mogućnost i da se sve reprezentacije podijele u skupine s po tri momčadi, no izgleda da se od te ideje odustalo.

Europa je najmanje profitirala zbog ovog proširenja. Naime, od dodatnih 16 reprezentacija na svjetskom prvenstvu tri mjesta trebale bi dobiti azijske reprezentacije, četiri afričke, dva sjevernoameričke, dva južnoameričke, tri europske i jedno pacifička.

⚽️ 12 four-team groups

⚽️ Top 2️⃣ + 8️⃣ best third-place sides qualify for round of 32

⚽️ 48 teams instead of 32

⚽️ 104 games over 39 days, 24 more than proposed three-team group format

The FIFA Council is set to approve these changes to the World Cup — what do you make of them? pic.twitter.com/pXI5CS86aK

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 14, 2023