FIFA ODLUČILA UMJESTO NJIH: Dužni su platiti odštetu za preminulog nogometaša

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) presudila je kako Cardiff City mora platiti Nantesu šest milijuna eura za transfer Argentinca Emiliana Sale koji je poginuo u zrakoplovnoj nesreći 21. siječnja ove godine. Sala je letio iz Nantesa u Cardiff u kojemu je trebao nastaviti svoju karijeru u transferu vrijednom 17 milijuna eura.

🔵 @CardiffCityFC refused to pay the £15m fee on the basis Emiliano Sala was not a registered player.

👇 FIFA have now come to a decision. pic.twitter.com/9eLbVHWXUU

— SPORF (@Sporf) September 30, 2019