FIBA OBJAVILA DATUM ŽDRIJEBA: Hrvatska izbjegla europske prvake!

Danas je FIBA objavila kako će se ždrijeb skupina Eurobasketa za seniore 2022. godine, koji će se igrati u Njemačkoj, Češkoj, Italiji i Gruziji, održati 29. travnja u Berlinu, a Hrvatska je uvrštena u treću jakosnu skupinu.

Iza zatvorenih vrata

Kako je situacija s pandemijom korona virusa eskalirala u Njemačkoj izvlačenje će se održati iza zatvorenih vrata, uz prisustvo samo četiri nacionalna saveza domaćina prvenstva i ograničenog broja gostiju.

