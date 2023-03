FANTAZIJA OD GOLA MIKANOVIĆA POKRILA GLAVNI PROBLEM: Hajduk nema organizaciju igre, sve se svodi na mahove, ali ima pomaka nabolje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ivan Leko može malo odahnuti. Konačno mu momčad nije primila pogodak, a i pobijedila je. Hajduk je svladao Slaven Belupo s 1-0, može se reći zasluženo. Iako partija „bijelih„ nije bila impresivna, gol koji je odlučio utakmicu bio je baš impresivan. Zabio ga je Dino Mikanović u 72. minuti. S dvadesetak metara, bio je to odličan prizemni udarac u lijevi donji vratarev kut, neobranjiv!

Kako je Hajduk igrao? Imao je oscilacija, i dobrih i loših trenutaka. Hajduk se očito pati u organizaciji igre, smislenost akcije često je nerazumljiva, ali ako ćemo pričati o voljnom elementu igrača tu ne bi trebalo biti zamjerki. Lekini igrači ostavljali su zadnje atome na travnjaku, takav pristup možda je i prevagnuo utakmicu na Hajdukovu stranu. I tu je Čeko očito napravio neke pomake.

Jer, Zekićev Slaven Belupo nije bilo loš, naprotiv. Kako se ova dva kluba u travnju u Koprivnici sučeljavaju u polufinalu našeg Kupa to je jasno da će to biti utakmica bez favorita. Koprivničani se u Splitu nisu strogo branili, tražili su način kako da šokiraju Hajduka, ali i Leko je pojačao i konsolidirao obranu. I konačnu mu postava nije primala pogotke.





Navijače žele više

Zanimljivo, Livaja se u dva-tri navrata našao u finim zgodama. Ono što inače zabija sada je uprskao. Da je bio malčice raspoloženiji Hajduk bi zacijelo kud i kamo ranije poveo. No, dosta je Livaja sam samcat gurao Hajduk. Navijače sada može veseliti da je netko od ostalih riješio utakmicu.

No, Hajduk je još uvijek daleko od igara koje navijači od njega očekuju. Neki napredak, sudeći po ovoj utakmici, da se primijetiti. No, najveći problem ostaje. A to je organizacija igre. Krovinović se trudi, pokušava, ali od stotinjak lopti u njegovim nogama malo ih ima u prostor. Ili on nije usredotočen ili se napadači i bokovi ne otkrivaju. Pa se onda Hajduk guši u posjedu lopte.

No, strpljivošću i sjajnim golom Mikanovića večeras su taj problem stavili pod tepih.