EVO ZAŠTO JE PORAZ MODRIĆA NAJBOLJA STVAR ZA HRVATSKU! Dalić zadovoljno trlja ruke, ali jedna stvar ga jako brine

Uzbuđenja polufinala Lige prvaka su za nama, Hrvatska je imala predstavnika u tri od četiri kluba u polufinalu, s time da Ante Rebić ove sezone nije nikako figurirao za Milan, dok su Luka Modrić i Marcelo Brozović igrali zapažene uloge u svojim momčadima.

Nakon sinoćnjeg potopa Reala u Manchesteru, jedini predstavnik hrvatske škole nogometa na finalu u Istambulu bit će Marcelo Brozović, a mi nećemo imati priliku vidjeti borbu Vatrenih na sredini terena, nakon posrtaja Modrića i društva na Etihadu.

No to možda nije toliko loše, barem ako gledamo iz kuta izbornika Zlatka Dalića, Luka Modrić sada svoju pozornost može baciti na reprezentaciju i Final Four Lige nacija, u kojem se sastajemo s Nizozemskom 14. lipnja.

Mentalni presing

Ipak nakon poraza od Manchester Cityja, ili bolje rečeno debakla, ostaje još uvijek ne potpisani novi, vjerojatno zadnji ugovor između Luke Modrića i Reala iz Madrida.

Kao i svake godine Perez i društvo čekaju zadnji trenutak kako bi obnovili ugovor s kapetanom, koji je zbog želje da u Realu završi karijeru odbio Ronalda i Saudijske milijune, no nakon, po Realovim standardima, loše sezone, možda i ne vidimo potpis Luke na zadnji ugovor s ‘Kraljevskim klubom’.

Luka Modrić: “Carlo Ancelotti deserves to stay as Real Madrid coach also next season”, told @elchiringuitotv . 🚨⚪️ #RealMadrid pic.twitter.com/gXE84dEOxD

Real je izgubio prvenstvo od Barcelone, Ligu prvaka od Manchester Cityja, a slaba utjeha je Kup kralja, tako da bi do smjene generacija u Realu moglo doći ranije od očekivanog. Već se od prije piše o zamjeni za Modrića, Judu Bellinghamu, opet se spominje Mbappe i još neki igrači, a gdje ima dima ima i vatre, na to nas je naučio Perez.

Kakve će to posljedice imati na Luku Modrića, koji je emotivno doživio ispadanje od Cityja, možemo samo pretpostaviti, ali i vjerujemo kako bi glavna nagrada Lige nacija ipak oraspoložila kapetana Vatrenih.

Brozov uzlet

Za razliku od Luke Modrića, njegov partner u hrvatskom tercetu u sredini terena uz Matea Kovačića, Marcelo Brozović, napokon je spreman nakon ozljeda koje ga muče još od prije Svjetskog prvenstva u Katru, a na drugoj polufinalnoj utakmici protiv Milana, zamijenio je ozlijeđenog Mikhitaryna u 40. minuti.

Another game and another assist for Marcelo Brozović who got his 4th assist of the season in a 4-2 win against Martin Erlić’s Sassoulo.

Brozović now has 4 assists in his last 5 Seria A games for Inter.

Another Croatian who is in form right before the Nations League finals. 🚨 pic.twitter.com/jIlwuy64xE

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) May 13, 2023