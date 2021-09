EVO TKO JE VASO ‘PSIHOPATA’ Nasilje od školskih dana, zatvor, prostitutke, droga POUBIJAO BI SVE

Autor: G.I.Š.

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević “Psihopata”, postao je glavna tema u regija nakon što ga je Argentinac hrvatskog podrijetla Francisco Baria pobijedio nakon samo nekoliko desetaka sekundi.

Kako priča ide Vaso “Psihopata” se ozlijedio u prvom kolu, ali je rekao kako nema šanse predati ovakav meč. Prema njegovim riječima – neće se prestati boriti sve dok ga ne ubiju kao psa!

Bakočević je jedna vrlo živopisna ličnost koja je imala “burno” odrastanje koje ga je na kraju formiralo i uputilo prema MMA-u, a da nije tko zna kako bi Vaso završio u životu.

Problem od školskih dana

“Bio sam problem u školi, ja sam bio taj koji je maltretirao druge. Nisam mislio ništa loše, ali sam se volio boriti. Kako to ne bih pretvorio u ozbiljniji problem, pronašao sam MMA i to mi je spasilo život. Kad sam završio osnovnu školu, rekao sam da želim uspjeti u sportu. Igrao sam nogomet, a onda sam napravio sranje u igri. Ponovo sam se borio. Stalno su me podbadali laktom kad je bio korner. Čekao sam korner i prišao sam mu i nokautirao ga…dobio sam jednogodišnju zabranu. Uletjeli su iz publike, ali nitko nije želio tuču “, rekao je Bakočević.

Vaso je i otkrio kako je dobio nadimak “Psihopata”:

“Nadimak Psihopata dobio sam u školskim danima. Tukao sam i zlostavljao djecu. Nervirala su me. Nisam volio one koji imaju sve petice. Nisam dirao slabije od sebe. Na primjer, došao je novi lik u školu, visok korpulentan. Odmah ima problem sa mnom. Kad je došlo do grupne tuče, odmah sam otišao na najvećeg. Pretpostavljam da sam htio nešto dokazati. Borio sam se s najboljim prijateljem u osmom razredu, rečeno je da se ne zna tko je jači i da se to mora riješiti. Sjećam se tko je to bio jučer. Tukli smo se preko puta škole. Bila je lokva krvi. Žao mi je zbog toga danas. Bolje riješiti problem borbom nego oružjem i noževima “, kaže Bakočević.

“Ja sam nizak, a Crnogorci su obično visoki i zdepasti. Prvu sam ljubav imao sa 16-17 godina. Sjećam se jer sam zbog te djevojke završio u zatvoru. Imao sam ozbiljnih problema. Netko je otkrio kako sam imao pušku i prijavio me. Dobro je što su me uhitili jer da nisu, bilo bi svega. Dobio sam pušku na poklon. Jebote, tada nije bilo pištolja, pa je morala puška”, kaže Vaso i nastavlja:

“Tip na kojeg sam se namjerio bio je s tom djevojkom u isto vrijeme kad je bila sa mnom. Rekla mi je kako joj smeta, a tip nije bio ništa kriv. Borili smo se, odnosno pobijedio sam ga, onda su mi zaprijetili. Da se to dogodilo, bio bih u zatvoru 10-15 godina. Ne bi vrijedilo zbog neke kučke koja bi me zaboravila nakon dva dana. Htio sam i nju ubiti. Ona bi mi bila šlag na tortu. Ako sam već odlučio sebi usrtati život poveo bi i nju sa mnom “, rekao je.

“Zatvor je nešto najbolje što mi se dogodilo u životu. Bio sam u CZ mjesec dana. Otkad sam izašao iz zatvora, nisam dobio ni kaznu za parkiranje. Postao pametniji u tih mjesec dana i vidio sam što bi mi se dogodilo da sam zajebao s glupostima. I to me izvelo na pravi put. Međutim, na teži način”, rekao je Bakočević u intervjuu za “Desni Klik”.

Trening, djeca i internet

“Samo treniram i samo se borim. Ujutro treniram, danju se igram s djecom, kod kuće sam sa suprugom, navečer opet treniram, igram igrice između”, kaže.

Ističe kako se u stvarnom životu nije susreo s onima koji ga provociraju putem društvenih mreža.

“Ljudi su zapravo kukavice. Ne dugujem nikome, nemam problema ni s kim, niti se želim s bilo kim svađati. Oni koji pišu na internetu su ljudi koji nisu zadovoljni svojim životom i sjednu na YouTube i je+u nama sportašima mater. Pa, znaš kako je – čovjek ustaje u 6 ujutro, cijeli dan ide na posao, pa dolazi navečer zaglavi u gužvi, svima je*e majku, dolazi kući. Žena mu vjerojatno neće dati pi*ke. A život više ne vrijedi pet para za njega. Tako da to razumijem. Pretpostavljam da mu je lakše, ispraznite se. Ako nas sretne na ulici, sigurno nam neće ništa reći “, rekao je Bakočević u jednom dahu

Vaso ističe kako je veliki domoljub, ali da ne zna ništa o politici.

“Razdvojili smo se i to nam se dogodilo. Nisam glasao za na tom referendumu, to je bilo 2005. I nisam znao tko mi nosi glavu 2005. Da je ostala Jugoslavija zamislio kakva bi bila naša nogomet momčad. Kakav Brazil, to bi bila šala. I vaterpolo također “, kaže.

Govoreći o sportu, spomenuo je i Novaka Đokovića kada kaže da je vrhunski sportaš.

“Ne pratim tenis, ali ono što sam uspio pročitati – pa nemoj me za*ebavati. I to što mu zamjeraju što ne jede meso? Pa, čovjek ne jede meso, što nije u redu s tim što ga boli k*rac “, rekao je Vaso.

Provalnici, alkohol, droge i seks

Vaso je ispričao i što se dogodilo jednom provalniku i kako bi on riješio taj problem.

“Pretukli smo ga. Što ako su moja žena ili njezina majka u kući? Što bi se onda dogodilo? Uveo bih zakon kao u Americi. Ako netko uđe u vaše dvorište, uzmete pušku i riješite ga. Pa nek uđe… Ako neko uđe u moju kuću ne mogu razmišljati hoće li mi ukrasti pršut ili će napasti moju ženu i dijete. Da je netko ušao u moju kuću, sigurno bi ga ubio. “

“Kako sam slavan, tjeraju me da nazdravim. Samo malo poližem, ne može mi proći kroz grlo. Alkohol je isti ku*ac kao i droga. Probao sam marihuanu, sj*bali su me, nisam znam tko mi je glavu nosi, tada me boljela glava. Kad je moja kći rođena, imali smo zabavu, pucalo se iz pištolja i pušaka. Svi su se napili, a ja nisam ni okusio alkohol”, rekao je Vaso.

“Moje prvo seksualno iskustvo bilo je s prostitutkom. Bila je starija jeftina prostitutka. Bilo je to u Beogradu. Starlete su me napadale, ali nisam bilo ni s kim. Djevojke mi prilaze, šalju mi ​​poruke. Nisam uopće lijep., ja sam nizak, ružan sam, slomljen sam … Ali djevojke vole sve naopako. Također im se sviđa kada na Instagramu imaš 100 tisuća sljedbenika. I djevojke stalno šalju gole slike, zovu da se vidimo Ne pravim kolekciju, ne mogu zbog Marije Ali sa svojom Marijom sam 6 i pol godina. Zaručili smo se ja sam iz Risna, Marija je iz Risna .. . Kuća do kuće, ja sam joj prvi “, otkrio je Bakočević.

Reality show

“Reality mi je dno dna. Ljudima je zanimljivo gledati kretene kako se bore, gledati k*rve. Zanimljivo je. Ali nemam vremena za to. Imao sam pozive za reality show, ali odbio sam. Uzeo bih dobar novac tamo jer bih od sebe napravio majmuna. Bilo bi mi zanimljivo kad bi me pogledali. Čak i ako bi mi dali ugovor da tučem ljude iznutra, znaš kako bi to izgledalo. To bi bilo totalno ruglo da mi kažu da ga ne mogu pobijediti. Ili da mi neka k*rva proklinje obitelj. Pa ja bih sve pobio “, rekao je Vaso.

Ipak roditeljstvo i buduća supruga su ga promijenili:

“Samo gledam svoju kćer. Sad ću se boriti jače, jer se moram boriti za nju. Ali moram biti oprezan. Borit ću se do 40. godine, a onda ću imati još 20 godina života … ne trebam si u*rati život”, iskren je Vaso Bakočević.