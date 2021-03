EVO TKO JE THE SPECIAL ONE: Portugalac koji je pokorio nogomet

Jose Mourinho jedan je od trenera koji privlače pažnju gdje god da su došli, a njegov rezime klubova koje je trenirao jedan je od najimpozantnijih možda i u povijesti nogometa.

“The special One” kako je volio da ga zovu nakon osvajanja Lige prvaka s Portom, trenirao je još same velikane svjetskog nogometa od Chelsea, Intera, Reala iz Madrida, Manchester Uniteda i sada Tottenhama.

Mourinho je svoj nogometni put započeo kao igrač, no nezadovoljan vlastitim vještinama prebacio se na prevođenje kod legendarnog Bobbyja Robsona, koji ga je nakon Sportinga iz Lisabona poveo sa sobom u Barcelonu kao asistenta.

Nakon razilaska s Barcom, Jose se vraća u Portugal gdje preuzima Benficu, a poslije Porto s kojim kreće njegov uzlet na svjetskoj ljestvici trenera. Mou osvaja prvenstvo, Kup UEFA, Ligu prvaka i od tada datira njegova legendarna izjava:

Chelsea je bio pravo odluka za nastavak karijere, te je tamo Mourinho osvojio dva naslova prvaka uzastopce i bio je proglašen najboljim trenerom na svijetu u tom periodu.

“Proglasili su me devetim najutjecajnijim čovjekom na svijetu? Dobro, ali onda je moja supruga osma. Najmanje osma”, jedna je od Mourinhovih izjava iz tog perioda.

No nakon nesuglasica s Abramovičem, Mourinho odlazi u Inter s kojim opet ponavlja velike uspjehe. Osvaja dva puta scudetto, Ligu prvaka, no u privatnom životu dolazi do raspada braka s Matildom Farijom, a on postaje kako mnogi kažu još arogantniji i teži.









Barcelona još uvijek pamti njegov catenaccio s kojim ih je izbacio iz Lige prvaka ali on na to samo kaže:

“Ako me u Barceloni mrze, to je njihov problem. Moj sigurno nije”, nimalo emotivno o Barci govori Mourinho.

Iz Intera postoji anegdota kako je uspio Adriana koji nije bio sklon treniranju progonio, da bi mu se na kraju Brazilac emotivno zahvalio:

“Uvijek je imao povjerenja u mene. On je moj spasitelj”, rekao je tada Adriano.









Nakon uspješne epizode u Italiji odlazi u veliki Real iz Madrida, no iako je osvojio sve u Španjolskoj presudio mu je neuspjeh u Ligi prvaka te se vraća u Chelsea s kojim je opet prvak i onda dolazi prelazak na Old Trafford.

“Jedan sam od najvećih trenera na svijetu”, tepao se je na Old Traffordu Mourinho, ali se i posvadio s Fergusonom no na kratko te je o legendi ManU-a rekao:

“Kad mi bude 60, volio bih da se netko trese dok ja govorim kao što se meni događa s njim”, rekao je Mourinho.

No u Kazalištu snova nije se dugo zadržao, a iako je osvojio Kup UEFA i još neke titule u Engleskoj, nije osvojio Premiership i to mu je presudilo uz česte svađe s igračima.

Tako već iskusni Jose preuzima Tottenham nakon odlaska Pochettina i skoro godine pauze ali sada više nije “Special One” već “The experienced One” – iskusni.

“Sve sam prošao u nogometu i više me ništa ne može iznenaditi. Što god doživio u nogometu, za mene će to biti ‘deja vu’, ja sam već sve prošao”, rekao je Mourinho.

Neke od izjava Mourinha za kojeg se mora priznati kako je “svoj”:

Budu li radili film o meni, neka me glumi George Clooney

– Ma radije bih zaigrao s desetoricom nego čekao igrača koji kasni na bus

– Bog sigurno o meni misli da sam dobar i drag dečko

– Moja najveća mana je što nisam licemjer, diplomat i kukavica

– Strah? Ne, te riječi nema u mom nogometnom rječniku

– Svijet je agresivan, sebičan i bezobziran. Dok smo ovdje, i mi moramo biti isti takvi

– Kako mi se čini, još malo pa ću biti kriv i za erupcije vulkana

– Nogomet je kao omlet. Ako nemaš dobra jaja, ni omlet neće biti osobit…