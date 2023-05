EVO S KOJIM IGRAČIMA NIZOZEMCI NAPADAJU VATRENE! Mnoge je popis iznenadio

Za, sad već manje od mjesec dana, Hrvatska i Nizozemska susrest će se u Rotterdamu na Final Four Lige nacija, koje je na rasporedu 14. lipnja.

Za Vatrene znamo da na tom finalu žele osvojiti prvo zlatno odličje za Hrvatsku, a sad je poznat i spisak igrača s kojima će Ronald Koeman napasti Dalića i društvo.

Izbornik nizozemske reprezentacije pozvao je već poznata imena pod državni stijeg, no u domovini mnogi mu zamjeraju kako nije pozvao neke igrače koji su jako dobri u ovom dijelu sezone.

Bez iznenađenja

Tako Koemanu u Nizozemskoj zamjeraju ne pozivanje igrača Bayera iz Leverkusena, Jeremie Frimponga, koji je ove sezone zabio devet golova i dodao deset asistencija i Branca van den Boomena, koji odlično igra u Toulouseu, za koje je zabio šest golova i asistirao za 13.

No izbornik se odlučio za sva poznata imena od Van Dijka, Jespera Cillessena, Davyja Klaasena, Daleyja Blinda, Stevena Bergwijna, De Ligta, Depaya, De Vrja i druga poznata imena.

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨🇳🇱

🦁 Here’s our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the UEFA Nations League Finals!#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/8ArKvxrdjZ

— OnsOranje (@OnsOranje) May 15, 2023