EVO NA KOGA ĆE KAUBOJI NA EUROPSKOM PRVENSTVU! Zahtjevna skupina za našu reprezentaciju

Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je suparnike u skupini B na Europskom prvenstvu, koje će biti održano u Njemačkoj od 10. do 28. siječnja 2024. godine.

Tako su naši ‘Kauboji’ u skupini s Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom, za koje igra i Osječanin Ante Kuduz.

Hrvatski rukometaši sve će svoje utakmice u skupini igrati u SAP Areni u Mannheimu, a sigurno će na tribinama biti puno naših navijača.

Nedostaje zlato

Hrvatska reprezentacija je do sada na europskim prvenstvima osvojila tri srebra 2020., 2010. i 2008. godine te tri bronce 2016., 2012. i 1994. godine.

Na Europskom prvenstvu nastupit će 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe, a po završetku prvog dijela križaju se skupine A, B i C, te D, E i F.

The #ehfeuro2024 Final Tournament draw is OVER ⚡️ #heretoplay

Toughest group? 🥶🥵 pic.twitter.com/msFvJDzg23

— EHF EURO (@EHFEURO) May 10, 2023