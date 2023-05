EVO KOLIKO JE ‘TEŽAK’ LUKA MODRIĆ! Izračunali koliko je do sad zaradio kapetan Vatrenih

Luka Modrić odbio je izdašne ponude iz Saudijske Arabije, koje bi ga svrstale među najplačenije nogometaše svijeta, a sve da bi ostao još jednu sezonu u Realu iz Madrida, u kojem će najvjerojatnije i završiti svoju karijeru iduće godine.

No Luka sigurno nije potplaćen, po nekim informacijama ima treću plaću po visini u Realu, iza Benzeme i Viniciusa, tako da Modrić godišnje na ime ugovora od Reala inkasira oko 10 milijuna eura.

Uz plaću od Reala, Modrić još zarađuje oko deset milijuna eura kroz sponzorske ugovor s Adidasom, Paninijem i Coca Colom, tako da kapetan Vatrenih uprihodi čisto impozantnu svotu na godišnjem nivou.

Luka Modrić will stay at Real Madrid also next season, here we go! Agreement in principle over new contract valid until June 2024. 🚨⚪️🇭🇷 #RealMadrid

Modrić has turned down huge bid from Saudi Arabia to continue at Madrid. He never had any doubt: only priority, Real Madrid. pic.twitter.com/TTGpyhGhbx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2023