EVO KOLIKO ĆE MODRIĆ ZARADITI U REALU! Klub neće štedjeti na Luki: ‘Ako nešto ima taj Hrvat, onda su to ponos i ambicija’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije nastavit će bajku u Realu. Luka i uprava kluba dogovorili su produžetak suradnje na još jednu godinu, a poznato je na koliki iznos…

“Ova naizgled javna tajna svima će biti poznata u nadolazećim tjednima kada Hrvat potpiše novi ugovor”, navodi Marca, a koja je tradicionalno bliska Realu.

Oni dodaju da će taj ugovor biti vrlo sličan onom potpisanom prošle godine.





Modrić juriša po još jednu sezonu

“Za Luku neće biti smanjenja plaće niti izmjena klauzula vezanih uz ciljeve. Ispunit će mu se želja da s 38 godina igra u Realu.”, piše isti izvor.

Koliko je to u eurima? Taj iznos je oko 21 milijun eura, ali bruto.

Modrić je 2014. godišnje zarađivao 8 milijuna bruto, da bi u iduće dvije godine taj iznos bio 7,5 milijuna eura. U 2017. i 2018. ta se cifra vrtila oko 14 milijuna, a onda najprije 2019. dolazi do godišnje zarade od 18 milijuna eura. Posljednje tri godine zarađivao je oko 21 milijun eura i kad se sve zbroji daleko je najplaćeniji hrvatski sportaš.

Ipak, na godišnjoj razini, nije najplaćeniji u klubu. Tamo se pak nalazi na petom mjestu, ispred njega su David Alaba (22 i pol milijuna), Toni Kroos i Karim Benzema (obojica oko 24 milijuna), a vodeći je Eden Hazard koji godišnje zaradi preko 30 milijuna eura bruto zarade.

Modrić će postati drugi najstariji igrač u bijelom dresu u povijesti kluba, mlađi tek od Ferenca Puskasa, koji je igrao s 39 godina i 36 dana.

Nije nemoguće, a da bi postao rekorder, Luka bi morao produžiti na još jednu godinu, za sezonu 2024./25.









“Njegova želja o nastavku karijere u Realu svima je bila dobro poznata i zato nije obraćao puno pažnje na “astronomsku ponudu” koju je dobio iz Saudijske Arabije i Katara.”, pišu i dodaju:

“Bili su to iznosi zbog kojih bi svatko stao i razmislio”, ističe se.

Ovako su opisali i zašto je sapunica toliko dugo trajala…









“Diskretni Modrić nema tipične predstavnike koji se pojavljuju u medijima”, piše Marca.

No naglašavaju i hvale potez Modrića koji je sam krenuo u akciju i pokazao inicijativu i tako dogovorio sastanak s Perezom.

Predsjednik Reala bio je oduševljen, a posebice porukom da ne želi “arapske milijune”.

“Florentino mu je rekao da će produžiti na još jednu godinu uz iste uvjete. Posao je bio gotov. Nakon sastanka ništa se nije potpisalo, no nema nikakvih sumnji. Ono što je dogovoreno bit će i ostvareno”, pišu Španjolci.

Modrić je jasno rekao da to želi isključivo zbog njegovog stanja i zalaganja, a ne zbog starih zasluga…

“Ako Modrić ima nešto, onda su to ponos i ambicija, nitko ne smije niti posumnjati da on ostaje u klubu kako bi izborio svoje mjesto u početnoj postavi. Sve to oduševilo je Realovog predsjednika, zaključuje se.

U svakom slučaju, čeka se i službena objava od strane kluba. Nema sumnje da će se uskoro i dogoditi…