Evo koja je tajna srpske doktorice koja spašava Petkovića: ‘Vračara’ brutalno zarađuje od Modrića i ekipe

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Bruno Petković morao je na “popravni” u Beograd. Epilog je to možda i nesmotrene odluke Zlatka Dalića koji je možda i u panici posegnuo za svojim jokerom s klupe, ali koji se nije još bio oporavio od ozljede.

Mnogi se pitaju, tko je ta liječnica, a koju mnogi čak nazivaju i “vračarom”.

Hrvati vole ići u Beograd

Čuvena doktorica iz Srbije bila je tema i brojnih svjetskih medija, jer tamo su zbog nje dolazila i brojna druga poznata svjetska imena.

Posljednji javni angažman imala je u Melbourneu, kad je iz Beograda doputovala na poziv Novaka Đokovića koji je u bolovima igrao na putu do svog tada 22. Grand Slam trofeja.

U čemu je njezina tajna?

“Naime, nakon mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše ozljede. Pošto je mišić potpuno nov – nema ožiljaka, sjene, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poanta je da dođe do potpune regeneracije mišića”, rekla je ona u jednom razgovoru za TV Prvu.

Oporavak poslije ovog tretmana traje znatno kraće.

Novinare i medije je oduvijek izbjegavala jer joj reklama nije potrebna. Za nju se pročulo među vrhunskim sportašima. Preporuke idu od jednog do drugog.

“Vrlo brzo sam shvatila da svaka dobro urađena noga dovede još pet nogu”, kaže Marijana.

Nije ona neki nadrilječnik koja čarobnim magijama liječi. Baš dapače, Visoko obrazovana je osoba koja je završila Farmaceutski fakultet. Radila je u laboratoriju, ali je shvatila da ni to nije posao za nju. Odrasla je uz majku, doktoricu Dragicu Matejević, čije je eksperimente sa životinjama promatrala još dok je bila djevojčica i oca Nenada, koji je bio inovator.

“Uz nesebičnu pomoć majke, koja je bila profesor fiziologije, i oca, inženjera strojarstva i inovatora u Vojnotehničkom oglednom centru, potaknuta željom za istraživanjem, imala sam pred sobom godine rada i usavršavanja”, kaže i dodaje:

“Kroz privatno medicinsko učenje, počela sam sa oporavkom sportskih ozljeda, koristeći originalno kombiniranje supstance. Istraživala sam kako se muskulatura može regenerirati u najkraćem razdoblju, bez korištenja medikamenata i agresivnih metoda. Metoda liječenja koji koristim je regeneracija ozlijeđene muskulature specijalnom ručnom masažom rolerom, uz upotrebu aktivnih supstanci u elektromagnetnom polju, koje se stvara prolaskom visokofrekventnih struja kroz oštećeno tkivo.”

“Proces se odvija neinvanzivno po pacijenta, bez ikakvih kontraindikacija i alergijskih reakcija. Poslije terapije, rezultati na doping testu su negativni na prisustvo zabranjenih supstanci u krvi i urinu. Moram napomenuti da su supstance koje se koriste tokom tretmana potpuno neutralne i sigurne.”

Njezine tretmane prošle su stotine poznatih sportaša, popis pacijenata uistinu je fascinantan, a izdvojit ćemo tek neke: Robin Van Persie, Anatolij Timoščuk, Ivica Olić, Glen Johnson, Valerij Božinov, Dejan Stanković, Marko Pantelić, Savo Milošević, Yossi Benayoun, Fabio Aurelio, Albert Riera, Louis Saha, Darijo Srna, Luka Modrić…

Cijena? Srpski mediji prenose da redovan tretman kod doktorice Marijane Kovačević (10 terapija) košta oko 5.000 eura, a Đoković ju je nakon osvajanja Australian Opena navodno nagradio s 50.000 eura.

Bruno Petković je čini se u sigurnim rukama, njezine metode možda nisu standardne, ali rezultati su tu iza nje.