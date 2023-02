EVO KAKO SU GLASALI U SRBIJI ZA MODRIĆA! Za četvoricu on je najbolji na svijetu, ali gdje se izgubio Dalić!?

U ponedjeljak FIFA je odabrala najbolje igrače igrača svijeta za 2022. godinu, po izboru FIFPRO-a, međunarodnog udruženja profesionalnih nogometaša.

Tradicionalni izbor u kojem glasaju predstavnici medija te izbornici i kapetani nacionalnih reprezentacija, a bira se između ukupno 27 nominiranih, od toga tri golmana te po osam braniča, veznjaka i napadača.

Naš Luka Modrić je na kraju bio četvrti u izboru, iza trolista Messi, Mabappe, Benzema, a kapetanu je nedostajalo samo šest bodova kako bi bio ponovno među tri najbolja na svijetu.

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023

Luka Modrić included in the FIFPRO XI of the year for the 6th time. 🇭🇷 pic.twitter.com/DgcFW9ZN66

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 28, 2023