Evo kako je Modrić natrpao Mamićeve račune: Zdravko mu ovo ne može oprostiti, zato je bijesan

Autor: Andrija Kačić Karlin

To sad nije samo pravna zavrzlama, to je postala sudska trakavica u kojoj je žrtva postao najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Luka Modrić, zajedno s Dejanom Lovrenom optuženi su od Općinskog državnog odvjetništva za davanje lažnog iskaza u slučaju protiv Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i Milana Pervana zbog izvlačenja 118 milijuna kuna iz Dinama.

O čemu je točno riječ. U optužnici se navodi da obojica dali različita svjedočenja u odnosu na iskaze u istrazi. Tvrdi se da su svjedočili u korist Zdravka Mamića, a napose se izdvajaju rečenice Luke Modrića koji je na škakljiva pitanja o aneksima ugovora odgovarao s rečenicom: ”Ne sjećam se”!

‘Ako sam ja osuđen, i oni su morali biti’

“Ako sam ja osuđen i oni su morali biti osuđeni. Pa, novac je kod njih. Oni su dobili novac kojeg se meni imputira da sam ga uzeo. Modrić je na računu imao milijune eura koje je podijelio da mnom, jer ja sam bio njegov investitor putem privatnog ugovora između nas dvojice”, tim riječima Zdravko Mamić ”utapa„ kapetana hrvatske reprezentacije.

O njihovom “složenom” odnosu već smo pisali nekoliko puta…

I to nije sve:

“Uzeo sam ga kao izbjeglicu. Potpisali smo sporazum o podjeli novca. Podigao je novac, dio je dao meni. Ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda ga moraju vratiti Lovren i Luka Modrić. Oni su sudjelovali u tome sa mnom i novac je kod njih. Došli su na sud i rekli da su potpisali aneks. Ili smo zajedno u djelu ili djela nema. Ne treba tu nikakva znanost. Kako je moguće da 93 svjedoka svjedoče u našu korist, a sud kada je vidio da sve pada u vodu, podiže optužnicu protiv Lovrena i Modrića za lažno svjedočenje”.

Sjetimo se, prva optužnica protiv Modrića i Lovrena je odbačena, ali nova je podignuta nedavno. Vrhovni sud potvrdio je u ožujku 2021. godine presudu po kojoj je Zdravko Mamić osuđen na šest i po godina zatvora. Njegov brat Zoran Mami osuđen je na četiri godine i osam mjeseci, Milan Pernar tri godine i dva mjeseca zatvora. Bivši direktor Dinama Damir Vrbanović osuđen je u istom postupku na trogodišnju zatvorsku kaznu. S time da su braća Mamić pobjegla u Bosnu i Hercegovinu kako bi izbjegli izdržavanje kazne u Hrvatskoj.

Luka im isplatio iznos

Transferi Modrića i Lovrena iz Dinama u Tottenham i Lyon bili su predmet optužnice za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Tužitelji su tvrdili da Modrić nije imao pravo na polovicu iznosa od transferne odštete. Dinamo je tako, piše u optužnici, a kasnije i pravomoćnoj presudi, oštećen za 80 milijuna kuna, a 52 milijuna završila su u rukama Zdravka Mamića. Iako je u istrazi Modrić izjavio kako je aneks o podjeli novca sačinjen kada je on već igrao za Tottenham, na svjedočenju u lipnju 2017. poručio je: “Ja to nikada nisam rekao!”

Modrić jest na sudu rekao:

“Dio tog novca isplaćen je i meni, temeljem aneksa kojeg sam potpisao s Dinamom o podjeli transfera pola-pola. Tu sam podjelu dogovarao sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se sjetiti tko je prvi potaknuo priču oko transfernog obeštećenja, to je bilo davno”.









Što je još Modrić tada pričao na sudu: Morali smo do novinskih arhiva da bismo se prisjetili…

”Kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao je ići u inozemstvo. Ali ja sam inzistirao da ne dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku. Nisam imao otvoren račun u inozemstvu. Nakon što sam već igrao za Tottenham, sačinjen je aneks profesionalnog ugovora između mene i Dinama, po kojemu meni pripada 50 posto transfera. Mamić mi je tada objasnio kako je nužno da potpišem taj aneks, kako bih mogao dobiti dio novca od transfera u Tottenham”, rekao je na sudu u Osijeku Luka Modrić.

I još:

”Nikad nisam rekao da je aneks potpisan nakon mog odlaska u Tottenham, nego da se ne mogu sjetiti kada je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera isključivo o podjeli novca između nas dvojice, da razriješimo naš građanski ugovor kako Mamić više ne bi imao nikakva potraživanja prema meni. To vi vrlo dobro znate. Građanski ugovor s Mamićem sam potpisao, kada sam s 14 godina kad sam došao u Dinamo”.

Predao novac i sinu Mamić

Naposljetku, Modrić je bio pitan kako je novac iz Tottenhama kolao:

“Nakon što bi Tottenham uplatio Dinamu dio transfera, polovica tog iznosa sjela bi na moj privatni račun. Slijedile su isplate Mamiću, sukladno građanskom ugovoru. Podizao sam novac sa svog računa i u poslovnici Hypo banke predavao ga Zoranu Mamiću ili Zdravkovom sinu Mariju. Jer, tako je htio Mamić. Nakon što sam isplatio što sam trebao, raskinuli smo građanski ugovor. Tim raskidom utvrđuje se da više nemam pravo na potraživanja od kluba temeljem plaća, premija i nagrada, a ne podjele transferne odštete”, rekao je Modrić. obeštećenja – istaknuo je.

Mamić je tada bio zadovoljan svjedočenjem Modrića. Ali, nije dugo prošlo, zapravo tek kada je osuđen, počeo je s pričom da je Modrić morao dijeliti njegovu sudbinu. Ili biti slobodan ili biti optužen.

Pa je Mamić medijima govorio, kad je već bio u bijegu u Bosni i Hercegovini:

“Nažalost, u nikakvim smo odnosima Luka i ja. Nismo se posvađali nikad. Njegov sam navijač da je to ne moguće. Njegove utakmice u Realu gledam s istom strašću kao i kad igra Dinamo. Za mene je on najbolji hrvatski nogometaš svih vremena i sve je to postigao svojim radom. Ništa nije slučajno. On živi za nogomet. Ono što mi je potpuno ne shvatljivo je njegova šutnja. To mi nije muški i to mi je huljski. Čovjek nije sazvao press konferenciju na nivou cijelog svijeta usred Zagreba ili Madrida i rekao p.m. bezobrazna.

‘Taj Mamić je mene uzeo kad sam bio izbjeglica kad sam imao 14 godina i bio graditelj Dinama u kojem sam ja bio reprezentativac. Njegov sin me je prodao u Tottenham i Real Madrid. Pa on nije lopov. Nije izmislio’ to je trebao kazati. Ima privatni ugovor između mene i njega koji mi ne da i koji sam u dogovoru s njima raskinuo. Dan danas bi taj ugovor meni omogućavao 20 posto brutto njegovih prihoda. Od tog ugovora sam mogao zaraditi 20 milijuna eura. U životu mi nije dao ulaznicu za utakmicu”.