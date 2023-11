Evo kada Hrvatska saznaje suparnike na Euru i zašto je dobro biti u jednoj od ove dvije skupine

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Euro 2024. godine u Njemačkoj, a sada navijači Vaytrenih s nesrtpljenjem iščekuju s kime će tamo igrati. Odgovor na to pitanje saznat će već ove subote na ždrijebu koji se održava u Hamburgu.

Momčad Zlatka Dalića tamo će biti smještena u treći jakosnu skupinu. Zasad je jedino jasno da ne možemo u skupini igrati s momčadima iz našeg jakosnog bubnja, dakle, Nizozemskom, Češkom, Slovačkom, Škotskom i Slovenijom. Ostalo su nepoznanice.

Ždrijeb se inače održava u koncertnoj dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu koja je otvorena 2017. godine i čija konstrukcija nalikuje jedru ili vodenom valu. Početak službene ceremonije zakazan je za 18.00, ali za očekivati je, kako to obično biva, da će sam ples kuglica započeti dosta kasnije.

Inače sam Euro kreće 14. lipnja, a zaključit će ga veliko finale u Berlinu 14. srpnja. Momčadi će biti smještene u šest skupina, a plasman dalje osigurat će dvije najbolje plasirane momčadi plus četiri najbolje trećeplasirane.

Nakon pobjede nad Armenijom i plasmana na Euro hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je da mu je svejedno s kim ćemo igrati, ali mnogi će u startu željeti odmah biti smješteni u skupine B i E. Razlog?

Before knowing the composition of EURO 2024 groups, it seems that it’s best to be placed either in Group B or Group E because in Round of 16:









1) Winners of these groups play against a 3rd placed team.

2) Runners-up play against another runner-up.#EURO2024 pic.twitter.com/mtgFXTYqAa

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2023