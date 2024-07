Evo gdje možete gledati svečano otvaranje Olimpijskih igara i koji hrvatski sportaši će prvi u akciju

Autor: K.I.

Danas je u Parizu na rasporedu službeno otvaranje Olimpijskih igara koje će trajati do 11. kolovoza. Svečana ceremonija koja će trajati nekoliko sati započinje u 19.30 na mostu Austerlitz i onda se osam kilometara plovi rijekom Seinom do trga Trocadero. Gledatelji će ju moći pratiti na programu HRT 2. Brojne pariške znamenitosti koje se nalaze uz samu rijeku su zatvorene za javnost radi sprovođenja sigurnosnih mjera. Dakako one mnogima kompliciraju život, ali su istovremeno nužne. Oko 45.000 policajaca, 10.000 vojnika i 2.000 privatnih sigurnosnih djelatnika brinut će se da sve prođe u najboljem mogućem redu.

Prema najavama organizatori Igara u Parizu uložili su više od osam milijardi dolara kako bi sve bilo na željenoj razini. Najviše je investirano u prometnu infrastrukturu, ponajprije ceste, željezničke pruge, kao i modernizaciju zračnih luka.

Svota od osam milijardi dolara zvuči jako puno, dakako da to i jest, ali nije u samom vrhu kada je u pitanju količina novca koju su organizatori utrošili na organizaciju nekih Igara. Pariz je na ‘vječitoj ljestvici’ tek na šestom mjestu, dok se na samom vrhu nalaze uvjerljivo Rusi koji su 2014. godine na organizaciju Zimskih olimpijskih igara u Sočiju utukli čak 25 milijardi dolara.

73 hrvatska predstavnika i predstavnice

Hrvatska će u Parizu biti zastupljena sa 73 sportaša, odnosno sportašice. Preciznije, među njima je 58 sportaša i 15 sportašica u 16 sportova a bit će aktivni od subote 27. srpnja. Ukupno će pak na Igrama nastupiti 10.500 sportaša.

Hrvatsku će u Parizu predstavljati dva ekipna sporta, rukometaši (14) i vaterpolisti (13), a ukupno je za Pariz otputovalo i devet predstavnika u atletici i šest jedriličara. Tu su i dva gimnastičara, po jedan biciklist i boksač petorica veslača, tri predstavnika u džudu, dva u kajaku i kanuu, po troje u tekvondou, plivanju i streljaštvu, te po četvero u stolnom tenisu i tenisu.

Dan nakon otvorenja Igara, dakle u subotu će na sportska borilišta nekoliko hrvatskih sportaša. To su boksač Gabriel Veočić koji započinje svoje natjecanje u kategoriji do 80 kilograma, gimnastičari Tin Srbić i Aurel Benović koji startaju u kvalifikacijama partera i preskoka, kanuist Matija Marinić koji kreće u kvalikfikacijama slaloma, dok hrvatski rukometaši otvaraju natjecanje utakmicom protiv Japana. U akciji će biti i tenisačice Petra Martić i Donna Vekić koje otvaraju natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji, kao i Nikola Mektić i Mate Pavić koji će igrati u paru. S natjecanjem započinje i stolnotenisač Tomislav Pucar, kao i veslači Damir Martin (kvalifikacije samca), te Anton i Patrik Lončarić (kvalifikacije dvojca na pariće).