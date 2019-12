EVO GDJE DALIĆ VODI VATRENE NA TURNEJU: ‘Hvala prijatelju, bila mi je čast!’

Hrvatska nogometna reprezentacija “traži” protivnike za prijateljske utakmice uoči EURA koje se sljedeće godine igra, ma gle čuda – u Europi, ali doslovno.

Uoči natjecanja koje će se povodom 60. godišnjice UEFA-e igrati u 12 gradova od kojih su neki međusobno udaljeni i 10000 kilometara zračne linije (nebitna činjenica: ekvator je “dug” 40 0000 kilometara) sve je izglednije kako će Vatreni odraditi i jedno gostovanje na arapskom poluotoku.

Najizglednije opcije su Dubai i Doha, a neki navode kako bi se izbornik Zlatko Dalić na neki način odužio prijateljima iz Saudijske Arabije i Emirata, gdje je proveo veći dio karijere.

Sigurno da bi i HNS dobro zaradio gostovanjem kod Arapa, a uz ovu opciju ponovno se spominje i turneja po Americi.

