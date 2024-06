Evo dokle ide Vučićeva mržnja prema Hrvatskoj dok 50.000 Srba zarađuje kod ‘omraženih komšija’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Epilog u kojem je Srbija s Eura ispala još u skupini manje je pogodio navijače ove reprezentacije od spoznaje da su se njihovi nogometaši vozilo hrvatskim zrakoplovom. Kud i kamo veći tutanj u srpskoj javnosti je zbog te činjenice, a ne zbog jadnog sportskog nastupa na europskoj smotri.

Traže se glave i ostavke, od političkog vrha do javnog dna – ispada da se gora stvar Srviji nije mogla dogoditi. Prije bismo rekli da su u cijeloj priči u Srbiji sami sebi otežali dušu nebitnom činjenicom. No, tako to očito ide…

Kao glavni krivac navodi se Jovan Šurbatović. Dotični nesretnik angažirao je njemačku avionsku kompaniju za prijevoz, a Nijemci su Srbima poslali avion koji je registriran u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska ne proizvodi avione nego ih kupuje. Kao i većina zemlja svijeta.

Zar je bitan avion?

Šurbatović se pokušao braniti riječima “kako se takve stvari znaju dogoditi, a spominje da je možda riječ o političkoj provokaciji i namještaljci. Ali, slaže se da je „riječ o skandalu„.

A slom živaca u svom jadu kako mu je izgledala momčad dobio je i srpski izbornik Dragan Stojković. Kada je upitan zašto Srbi putuju hrvatskim avionom izderao se na novinara: “Zašto bih se ja kao trener time bavio? Niti organiziram niti me to zanima”!

Očito je otkuda se skandal pokrenuo. Visoka politika učinila je svoje. Predsjednika Skupštine Srbije Ana Brnabić iskazala je ogorčenje iskazom u kojima se najčešće spominj

‘Ponos je Air Serbia’

Ana Brnabić ponašala se kao pravi glasnogovornik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Njeno pojavljivanje pred kamerama bilo je zaokruženo ovom izjavom:

“To je istinita priča. Sramota je, Vučić je bio iznimno ljut. Mi imamo našu Air Serbiju i svi putujemo tom kompanijom. Kad sleti avion, da se vidi Air Serbia, to je naš ponos”.

Međutim, znano je da je Nogometni savez Srbije kontaktirao domaću avio-kompaniju „Air Serbia” koja je mrtvo-hladno uzvratila kako nema slobodnog zrakoplova za termin koji je trebao srpskoj nogometnoj reprezentaciji.









Evo dokle ide mržnja

Njemačka avio-kompanija izašla je ususret Srpskom savezu, poslala na vrijeme avion koji je imao neki sitni natpis na trupu. Kojeg je malo tko vidio, a neki koji su ga vidjeli, tvrdi se, čak i nisu htjeli ući u zrakoplov. Evo, dokle ide mržnja.

Jovan Šurbatović, glavni tajnik kaže: “Bila je zaista angažirana njemačka kompanija koja je poslala avion koji ima negdje izvana neku oznaku. Ponavljam, unutra to nitko nije mogao vidjeti. Kada stvari u sistemu zakažu, ja kao glavni tajnik nemam nikakav problem i spreman sam prihvatiti odgovornost i otići”.

Na kraju, ajmo stvari postaviti ovako. Zacijelo ni nama ne bi bilo ugodno na veliku priredbu putovati srpskim zrakoplovom. U Kući srpskog nogometa su pogriješili što kompaniju iz vlastite zemlje nisu kontaktirali na vrijeme i rezervirale zrakoplov. Pa se navrat-nanos moralo pristupiti bilo kojem rješenju. Pa, ne može se ići u Njemačku vlakom iz Beograda. Makar, Srbima bi to bilo ugodnije ako bi to bio „naš voz„. Kolika je mržnja dok 50.000, procjenjuje se, Srba zarađuje u Hrvatskoj…

No, oko ovakve bezazlene priče raditi takva čudesa ipak je malo prenaporno. A što vele u ”Air-Serbiji„? Kakvi su u toj kompaniji inače odnosi s Nogometnim savezom? Nešto tu ne štima…