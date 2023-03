EUROPSKOM PRVAKU IZNENADA POZLILO: ‘Kao da je netko ugasio svjetlo’, velika drama usred slavlja

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Usred sezone u kojoj u klupskim vodama nastavlja svoj put u dresu francuskog Montpelliera, švedski rukometni reprezentativac Lucas Pellas našao se u središtu pozornosti zbog zabrinjavajućih vijesti da je završio u bolnici s teškim ozljedama.

Švedski rukometaš, 27-godišnje lijevo krilo, pretrpio je potres mozga i lom ključne kosti, s teškim posljedicama nakon što je dvaput padao jer mu je pozlilo tijekom rođendana njegove majke. Zbog čega se to dogodilo, nije objašnjeno. Liječnici još traže odgovore.

Ove vijesti zabrinule su rukometnu i sportsku Švedsku, ali odjeknule su i dalje od granica Pellasove zemlje s obzirom na to da je riječ o igraču koji je s reprezentativnim kolegama lani sudjelovao u osvajanju naslova na Europskom prvenstvu održanom u Mađarskoj i Slovačkoj.





Čeka ga pauza

Švedskog rukometaša sada čeka stanka koja će, po najavama, trajati šest do osam tjedana, a sve se dogodilo dok je osjetio slabost usred igranja igre ‘shuffleboard’ na majčinom rođendanu. Pellas je nakon toga otišao u WC kako bi se pokušao pribrati, a ondje je izgubio svijest.

Lucas Pellas oro efter den otäcka händelsen/skadan.

”Fortfarande en väldigt läskig situation.”https://t.co/41BZuWqGl6 — Johan Flinck (@JohanFlinck) March 17, 2023

“Dok sam išao prema WC-u osjećao sam mučninu, a nakon što sam ondje došao, onesvijestio sam se i pao sam ravno na lice. Bilo je kao da je netko ugasio svjetlo”, objasnio je švedski rukometaš što se dogodilo.

Pellas je bio kod kuće nakon kraće stanke u klupskom ritmu igranja utakmica u Francuskoj, po dolasku iz Montpelliera, a trebao je ići na okupljanje reprezentacije.









16/03/23 Handball

L'ailier suédois, Lucas Pellas, 27 ans, va manquer de longues semaines à cause d'une blessure consécutive à un malaise avant la trêve internationale.https://t.co/2uczREJ5Gu — PfizerMaEnvoyéAuParadis (@cobaye_mouton) March 17, 2023









“Ne znam koliko dugo sam ležao, ali kad sam se probudio, još uvijek sam bio sam. Bila je to velika WC prostorija s nekoliko manjih odjeljaka, a ja sam bio u većem dijelu. Osjetio sam paniku i šok, nastojao sam što prije izaći vani jer nisam htio ostati ležati u javnom WC-u. No, onda sam se ponovno onesvijestio i još jednom pao”, dodao je švedski rukometaš.

Nakon drugog buđenja, Pellas je kazao da je oko njega bilo puno ljudi, zabrinutih za njegovo zdravlje.

Bilo je i dosta ogrebotina, a najteže ozljede zahtijevale su brzi odlazak u bolnicu. Dakako, od priključivanja suigračima na reprezentativnom okupljanju nije moglo biti ništa. Švedska je na utakmice protiv Španjolske u EHF Euro Cupu morala ići bez svojeg 27-godišnjeg aduta.

Što se točno dogodilo? Pellas na to nije imao odgovor, a opisao je što ga čeka u nastavku druženja s liječnicima.

“Čeka me snimanje u Montpellieru, ondje će me pregledati specijalisti. Pokušat će otkriti što je dovelo do ovoga. Nema znakova da bi bila riječ o epilepsiji, ali pregledi me tek čekaju pa ni to nije isključeno”, kazao je švedski rukometaš kojeg čeka višetjedno prisilno izbivanje s terena.