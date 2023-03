EUROPSKA KREMA STIŽE U ZAGREB: Mladi Hrvati na domaćem terenu nadaju se velikom uspjehu

Autor: Ivan Lukač

Zagreb je domaćin brojnih velikih sportskih događanja u različitim sportovima. Hrvanje, judo, skijanje, reli – samo su neki od njih koji u Zagreb šalju svoje najbolje sportaše, a na taj popis uskoro možemo staviti i ‘squash’, inače u široj javnosti poznat kao rekreativni sport.

Međutim, iza nadolazećeg turnira u Hrvatskoj stoji ozbiljna organizacija. Tako će se u Zagrebu od 17. do 19. ožujka 2023 godine održati međunarodni juniorski squash turnir koji se nalazi na kalendaru Europske squash federacije i spade među 20 turnira juniorske super serije.

“Na turniru će nastupiti preko osamdeset junior iz osamnaest zemalja. Ovo je do sada najveći broj zemalja na Crotia junior openu. Naše boje branit će ponajbolji hrvatski junior i to u kategoriji do 19 godina Franka Vidović i Jan Cerovac od kojih se očekuje jedna od tri medalje. Franki i Janu ovo je zadnja godina u juniorskoj konkurenciji I zadnji međunarodni turnir u Hrvatskoj, a Franka je naša državna prvakinja koja svoju sportsku karijeru nastavlja od jeseni u Sjedinjenim Američkim Državama. Naše boje u kategoriji do 17 godina branit će vrlo perspektivna juniorka Dora Režić koja je tek navršila 15 g I ušla u višu kategoriju. Od Dore se isto očekuje jedna od medalja. Za ostale hrvatske ponajbolje juniore očekuju se dobri rezultati I kvalitetni mečevi” stoji u priopćenju za medije hrvatskog squash saveza.





Sjajan turnir

Objasnili su i samu važnost ovog natjecanja: “Kolika je važnost ovog turnira govori podatak da u Zagreb dolaze I predsjednik Europske squash federacije gospodin Thomas Troedsson i glavni manager gospodin Marcel Borst. Visoke squash goste primit će I predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora godpodin Zlatko Mateša I glavni tajnik gospodin Siniša Krajač. U sklopu posjeta Zagrebu čelnici squash federacije posjetit će I Kineziološki fakultet u Zagrebu.”

Turnir će se igrati u FirstFITNESS&SQUASH tower centru, Zavrtnica 17,Zagreb. Natjecanje počinje u petak u 12 sati, a finalne borbe očekuju se u nedjelju od 10 sati.

Dokaz je ovo da je Zagreb i Hrvatska itekako cijenjeni u svijetu sporta, a dolazak najviših pozicija ovog sporta najbolji je dokaz da nas čeka izvrstan turnir.