Živio na ulici, za kruh se tukao s narkomanima, a onda je postao junak reprezentacije

Autor: I.K.

Svojim neočekivanim osvajanjem prvog mjesta u skupini u prvom krugu, reprezentativci Rumunjske pobrinuli su se da se o njima priča na Euru u Njemačkoj, a iako za njih nije išlo dalje od osmine finala, svejedno su mogli biti zadovoljni ostavljenim dojmom.

Na putu do osmine finala, svojim obranama je jedan od junaka reprezentacije bio čuvar mreže Florin Nita. Inspirativna je priča 37-godišnjaka koji je za Rumunje obavio veliki posao u dolasku do prvog mjesta u grupi u prvom krugu. Dalje od toga nije išlo s obzirom na to da su Nizozemci u osmini finala slavili s 3:0, ali inspirativna je priča o rumunjskom čuvaru mreže i izvan terena.

Dio njegove prošlosti je osobna velika bol s obzirom na to da je kao dječak ostao bez oba roditelja, a kasnije, pamti teško razdoblje u kojem je preživljavao na ulici, za kruh se morao tući s narkomanima, a jako mlad, morao se naviknuti i na to da mora raditi, ne samo za sebe.

Pronašao snažnu podršku

Morao se snalaziti bez roditelja, no snažnu podršku pronašao je u ženi iz susjedstva, Panseli Manei, uz koju je naučio kako stati na noge. Pansela ga je podučila radnim navikama, prisjetio se godinama kasnije, razgovarajući za rumunjski GSP.ro. Podrška ga je izvukla, u tome je pronašao spas.

“Uzela me za ruku i rekla mi je da neću uspjeti ako neću raditi. Život donosi i dobre i loše stvari. Ona me odvela u pekaru u kojoj sam počeo raditi. Ona me odvela i na nogomet, pričala mi je da u nogometu trebam uživati svaki put kad igram, da je to životni užitak”, prisjećao se rumunjski čuvar mreže.

Kasnije, rumunjski čuvar mreže je podršku pronašao u supruzi i u njihovo dvoje djece, a dio priče o njemu je u svojem prisjećanju imala i Pansela Manea, žena koja mu je dala ruku kada je bilo najteže. Njezine riječi je u Rumunjskoj imao tamošnji Orange Sport.









La femme de Florin Niță 🇷🇴 sur Instagram : “On s’est connus au lycée quand nos rêves ne dépassaient pas l’idée d’un week-end à la mer. Si Dieu ne t’avais pas mis sur ma route, je me serai battue pour t’avoir.” C’est le couple de la nation vraiment, longue vie et merci ❤ pic.twitter.com/R2ZyO1Jcz9 — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) July 3, 2024

Teško djetinjstvo

“Vidjela sam ga na ulici, s drugom djecom. Djetinjstvo mu je bilo baš teško, materijalno stanje je bilo teško, a znao je klonuti i duhom”, dodala je žena koja je spasila kasnijeg rumunjskog reprezentativca. Znao je biti i u neugodnom društvu među mladima, ali nogomet je pomogao da se izvuče.

“Florine, ako želiš igrati nogomet, onda ćeš to i napraviti, jer je to tvoja ambicija. Kada voliš neki posao, onda sve ide lakše. Što si ozbiljniji, više se trudiš i imaš više samopouzdanja, to će biti jači i tvoji rezultati”, dodala je Pansela Manea o dijelu puta kojim je prolazio tada mladi Rumunj, koji je kasnije uspio i postao je jedan od junaka reprezentacije u svojoj zemlji.

Puno toga je prošao od svojih teških početaka. Kao mladi igrač, bio je član Steaue i Rapida iz Bukurešta, pa Astre iz Ploiestija u mlađim dobnim kategorijama. Kasnije je bio u Concordiji iz Chiajne, ponovno u Steaui, pa u praškoj Sparti i na posudbi u Pardubicama u Češkoj, prije nego je prošlu sezonu proveo u Turskoj na vratima tamošnjeg Gaziantepa.

Prvi koraci u reprezentaciji

Jedan od rumunjskih junaka s Eura je svoj prvi nastup u reprezentaciji imao u ožujku 2017., dok je momčad vodio poznati njemački trener Christoph Daum. U nacionalnu momčad je tada bio pozvan nakon što je zbog ozljede otpao čuvar mreže Silviu Lung mlađi, a u međuvremenu, Nita je došao do 25 utakmica na vratima Rumunjske.

Na Euru je branio cijelo vrijeme za Rumunjsku, a iako je kraj puta došao visokim porazom od Nizozemaca nakon osvajanja prvog mjesta u izjednačenoj skupini s Belgijom, Slovačkom i Ukrajinom, Rumunji su za svoj nastup zaslužili puno pohvala. Hvali se i njihov golman, koji se nakon gubitka oba roditelja u dječačkoj dobi za sve morao izboriti oslanjajući se na druge dobre ljude, ponajprije na ženu iz susjedstva.