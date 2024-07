Zabio pobjednički gol na asistenciju Olma pa napravio nešto o čemu pričaju baš svi

Nogomet ponekad piše sjajne priče, kao onu koji je ispisao strijelac pobjedonosnog pogotka za Španjolsku, na asistenciju Olma, u četvrtfinalu Europskog prvenstva protiv Njemačke, Mikel Merino.

Podsjetimo, Španjolska i Njemačka jučer su odigrali jednu više nego borbenu utakmicu četvrtine finala, koja je obilovala grubostima i žutim kartonima, a odsudni trenutak utakmice dogodio se minutu prije kraja drugog produžetka, kada je Merino doveo Furiju u vodstvo 2:1.

Dani Olmo, koji je obilježio sinoćnje četvrtfinale golom i asistencijom, nabacio je s lijeve strane u šesnaesterac Elfa, a Merino je glavom zabio pored nemoćnog Neuera za veliko slavlje Španjolske i polufinale Furije protiv Francuske.

Father and son with similar celebrations after scoring a goal at the MHPArena.

July 5, 2024: Mikel Merino (Spain) vs. Germany.

November 5, 1991: Ángel Merino (Osasuna) vs. VfB Stuttgart. pic.twitter.com/36W8ZZY8Uh

