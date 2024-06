Vučić najavio promjene: ‘Ovo je neuspjeh, ako je to Hrvatska mogla do jučer ajmo i mi’

Autor: K.I.

Nakon neuspjeha srpske nogometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Njemačkoj na televiziji ‘Pink’ gostovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izabranici Dragana Stojkovića ‘Piksija’ završili su kao posljednja momčad skupine C iza Engleske, Danske i Slovenije s dva osvojena boda, te su se vratili kući prije nego li su priželjkivali.

Upitan je Vučić je li srpska reprezentacija doživjela debakl? “Možda je to pretjerano, ali svakako je doživjela neuspjeh. Očekuju se razgovori za sedam do deset dana kada će se pričati o tome kako da imamo rezultate u nogometu i rukometu”, rekao je Vučić.

“Ne bavim se ja time i neću ući u klub koji će pljuvati po Džajiću i Stojkoviću, oni su legende srpskog nogometa. Narod je zaslužio više, to mislim. Kao što mislim za naš rukomet. Sad to ne znači da mrzim Milenu Delić ili nešto, naprotiv…Danas sam razgovarao sa njom. Nemamo sad vremena, imamo puno posla mi i ljudi u vladi. Za sedam do 10 dana ćemo svi razgovarati i kako da u rukometu počnemo imati rezultate, kao i kako da u nogometu počnemo imati bolje rezultate”, rekao je Vučić.

Posebna tema

Otkrio je i što će biti posebna tema razgovora: “Posebno ćemo razgovarati o tome kako da promijenimo gubitnički pristup. Mi ćemo biti sretni samo kad pobjeđujemo. Ja ne mu nadoknaditi 300 godina zaostajanja za nekim. Nisam sretan ni kada smo na sredini razvoja po stopi rasta u Europi. Ja sam sretan kada smo u prvih pet ili šest, ne u 20 ili 35. Možda ne možemo biti prvi u nogometu, ali možemo biti među osam.”

Rekao je Vučić kako se u srpski sport ulaže veliki novac. “Ako pogledate primanja i sve drugo na Euru i u tome smo u vrhu i tražimo rezultate. Sjest ću s Džajićem i Stojkovićem, s njima će sjesti i puno važniji ljudi koji odlučuju, ali ja ih želim prijateljski čuti, to su moji prijatelji. Hoće li se pričati o ostavci? Neću pričati o ostavkama. Očekujem promjene u rukometu i nogometu. Nitko se u Srbiji više neće zadovoljavati 17. mjesto u Europi u ničemu. Svi žele biti na vrhu. Ako su to mogli Hrvati do jučer, Gruzija danas, ajmo i mi”, zaključio je Vučić.

Podsjećamo, srpski izbornik Stojković našao se na posebnom udaru kritika nakon kontinentalne smotre. Mnogi mu zamjeraju da zarađuje velike novce (1.4 milijuna eura godišnje), a da rezultati koje ostvaruje nisu zadovoljavajući.