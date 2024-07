Oproštaj njemačke legende: S Modrićem skoro sve osvojio, a na kraju tuga

Utakmica četvrtfinala Europskog prvenstva u Njemačkoj, ispostavilo se kako je bila i zadnja u velikoj karijeri Tonija Kroosa, koji se porazom protiv Španjolske u Stuttgartu od 2:1, oprostio od aktivnog igranja nogometa.

Sigurno je san Tonija Kroosa bio završiti karijeru okrunjen europskom krunom i u reprezentativnom nogometu, isto kako se prije nešto više od mjesec dana od Real Madrida oprostio kao prvak Španjolske i osvajač Lige prvaka.

No na putu takvom oproštaju stajali su Dani Olmo i Španjolska, a ono po čemu će ostati zapamćen Kroos u četvrtfinalnoj utakmici je dvostruki prekršaj nad Pedrijem, kojeg je uspio onesposobiti na samom početku utakmice, ali tada je ušao Olmo.

OFFICIAL: Toni Kroos leaves professional football.

Thanks for everything from football fans, Toni. 🐐 pic.twitter.com/gNGGxwJc9O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024