Veliki derbi na Euru: Okršaj neuvjerljive Francuske protiv Belgije, evo sastava

Francuska – Belgija 0:0

Francuska: Maignan – Hernández, Saliba, Upamecano, Kounde – Rabiot, Kanté, Tchouaméni, Griezman – Thuram, Mbappé

Belgija: Casteels – Theate, Vertonghen, Faes, Castagne – Onana, De Bruyne – Carrasco, Openda, Doku – Lukaku

____________________________________________________________________________________________________________

Možda, ako ne najuzbudljiviji, onda sigurno najzvučniji par osmine finala Europskog prvenstva je onaj između Francuske i Belgije, koje će se susresti u ponedjeljak od 18 sati na Esprit Areni u Dusseldorfu.

Niti za jedne niti za druge se ne može reći kako su oduševili u grupnoj fazi natjecanja, Francuzi su svoju grupu D završili kao drugoplasirani iza Austrije, koju su pobijedili u prvom kolu autogolom Wobbera, da bi nakon toga remizirali protiv Nizozemske i Poljske, što im je bilo dovoljno za prolazak skupine s drugog mjesta.

Na igre momčadi Didiera Deschampsa, sigurno je imala utjecaja ozljeda lica Kyliana Mbappea na samom početku kampanje, a zanimljivo je da Francuzi na ovom prvenstvu još uvijek nisu zabili gol iz igre.

Can’t. Wait. 🔥🇫🇷🇧🇪

Who ya got in this one, France or Belgium? pic.twitter.com/QHCBmXwpyJ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 30, 2024