Vatrene zaustavili nesreća i krađa, tuga je onda bilo vidjeti što su napravili Englezi

Autor: Andrija Kačić Karlin

Englezima su posrtaji već prešli u naviku, kao što su Španjolcima navika postali – uspjesi. Rezime je to finala Eura koji je po nas ispao nesretan. Sada možemo biti i nesretniji. Jer kad gledamo jednog polufinalistu, tu gordu Englesku, pitamo se što smo mi to lošije odigrali od njih, a kako smo usput prošli.

Zapravo, nema reprezentacije na ovome prvenstvu koja je igrala besprijekorno više od Španjolske i tim je njen uspjeh zaslužniji, pošteniji i nadahnutiji. Nama ostaje žalost da smo zbog nesretnih okolnosti, sudačkih marifetluka i neraspoloženja većine momčadi zapeli već u skupini. No, neki koji su također trebali zapeti, poput Engleza, provlačili su se sretnim raspletima i došli do kraja.

Dok nama ostaje žalost što ne pripadamo vrhu, valjda će nam doći i pouka kako i gdje dalje. Euro je specifičan turnir gdje se forma diže pomalo ali temeljito i ustrajno, nitko ne može poreći da bismo, da smo kojim slučajem prošli skupinu, došli podalje. No, sada već fantaziramo, ali smo to morali reći…

Španjolska dominacija

Španjolci su posebna nogometna priča 21. stoljeća. Španjolska reprezentacija i klubovi doslovce dominiraju. Od 2001. godine do danas španjolski klubovi i reprezentacije pobijedili su u 27 finala od odigranih – 27. Nevjerojatno, ali istinito!

Ovako je to išlo. U svibnju 2001. prvo je Alaves izgubio finale Kupa UEFA od Liverpoola 5-4 u produžecima, a onda je Cuperova Valencia poražena u posljednjem činu Lige prvaka od Bayerna Münchena na jedanaesterce.

Od tada su španjolske momčadi, klubovi i reprezentacije, između Lige prvaka, Europske lige i UEFA-e s jedne strane te svjetskih prvenstava i europskih smotri s druge strane, odigrali 27 finala i u svakome pobijedili. Ajde, u četiri slučaja ishod je bio očit, s obzirom na to da se radilo o finalima između momčadi La Lige. U još 23 svladali su protivnike s kontinenta ili iz cijelog svijeta.

Englezi ostali začuđeni

Na kraju Eura, Španjolci su sada svladali i jalove Engleze. Koji se iščuđavaju ne samo finalnom utakmicom momčadi Garetha Southgatea, već i svakoj na ovome Euru.









S toliko skupocjenih i klasnih igrača Engleska je promovirala oprezan nogomet, ziheraški pristup i trenersku tvrdoglavost da je lako postala najantipatičnija momčad na turniru. Svaki engleski igrač igrao je na ovome Euru barem pedesetak posto lošije nego kako je igrao protekle sezone u svojem klubu.

Pa to neki trener i da je želio ne bi postigao. No, to se ne tiče Garetha Southgatea koji je trpio neviđene kritike, a nakon Eura i otišao ispunivši obećanje da će to napraviti ako ne bude engleskog naslova. Od lavova je napravio miševe, vrištali su engleski mediji, a nisu pošteđeni ni igrači. Pa se tako traži ultimativan odlazak nekih od proslavljenih veterana, poput Harryja Kanea.

Samo je jedna istina

A istina je samo jedna. Španjolci su se dječački razigrano igrali nogometa, Englezi su od njega napravili znanost bez pokrića. U tom sukobu sna i jave – snovi su pobijedili. Maštarije Španjolaca s pragmatikom Engleza mogle su imati samo ovakav epilog. I Englezima je to jasno, kad čak i oni priznaju zasluženost španjolskog trijumfa sve nam je jasno.









Svidio nam se jedan naslov iz engleskih medija. I s njime ćemo završiti ovaj osvrt:

“Španjolci su nam sve uzeli, dobro je da su nam ostavili barem Gibraltar!”