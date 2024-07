UEFA ‘zapalila’ sa sucima polufinala: Jedan primio 300 eura u aferi s privedenim Hrvatima

Ušli smo u tjedan koji donosi posljednje tri utakmice Eura u Njemačkoj, a dvije od njih, one polufinalne, dobile su sudačke ekipe koje će biti u akciji. U prvoj od njih, sutra u susretu Španjolske i Francuske u Muenchenu, glavni sudac bit će Slovenac Slavko Vinčić, a sudac utakmice Nizozemska – Engleska u srijedu u Dortmundu bit će Nijemac Felix Zwayer.

Vinčića i Zwayera sada povezuje što ih je UEFA počastila dajući im povjerenje u dvije velike utakmice u završnoj fazi Eura, a ranije u karijeri sa zviždaljkom, poveznica između njih dvojice jest i u tome što ih se obojicu povezivalo s istragama u dvije različite afere.

U slučaju Slavka Vinčića, povezivanje s istragom dogodilo se nakon što je 2020. bio priveden u vikendici u Bijeljini. Bilo je to u policijskoj akciji u kojoj je bilo uhićeno 36 ljudi, a među njima je bila i srpska starleta Tijana Maksimović, u javnosti poznata kao Tijana Ajfon. Srpkinja je nakon te akcije bila osuđena na godinu dana zatvora zbog organiziranja prostitucije. Slovenac je bio pušten nakon što je s njim bio obavljen informativni razgovor, a kasnije, pričao je kako je bio u takvom društvu.

