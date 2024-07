Turska šokirala Austriju na samom početku utakmice

Austrija – Turska 0:1

AUSTRIJA: Pentz – Posch, Danso, Leinhart, Mwene – Seiwald, Sabitzer – Laimer, Baumgartner, Schmid – Arnautović

TURSKA: Gunok – Muldur, Bardakci, Demiral, Kadioglu – Yuksek, Ayhan – Yilmaz, Kokcu, Yildiz – Guler

____________________________________________________________________________________________________________

7′ Dobar ubačaj, ali šut glavom Lenharta ide preko grede

5′ Korner za Austriju, lopta je skakutala po liniji gola nakon kornera, ali ju nitko nije pospremio u mrežu, novi korner

1′ Prvo je napala Austrija, a u sad korner za Tursku i gol za zabio je Demirel iz gužve nakon strašno loše reakcije obrane Austrije

1′ Počela je zadnja utakmica osmine finala Europskog prvenstva između Austrije i Turske

If Arda Guler or Alper Yilmaz Score for Turkey vs Austria today, I’m giving away $30 to three random people who likes this post pic.twitter.com/Wwc2xFQ2e3

Zadnja utakmica osmine finala Europskog prvenstva u Njemačkoj donosi nam sraz između Austrije u Turske, koje će snage odmjeriti od 21 sat na Red Bull Areni u Leipzigu.

Austrija na ovom prvenstvu izgleda jako dobro, momčad Ralfa Ragnicka osvojila je prvo mjesto u grupi s Francuskom, Nizozemskom i Poljskom, a jedina utakmica koju su izgubili u grupnoj fazi bila je protiv Francuza s tijesnih 1:0, dok su pali Nizozemci i Poljaci za čelo skupine

Ragnickova momčad igra izuzetno odgovorno i agresivno i iako imaju neke probleme s ozljedama, Austrijanci misle kako bi preko Turske mogli u četvrtfinale Eura, jer Turci nisu baš očarali u grupnoj fazi prvenstva, iako su završili skupinu s isto bodova koliko i Portugal.

EURO2024 Day 19 LIVE

Austria v Turkey

The final round of 16 tie sees Ralf Ragnick’s in-form Austria side take on a young Turkish team who have also been quite impressive in the tournament so far.

– 8pm kick-off

– LIVE on ITV1 & ITVX (UK)

– Leipzig Stadium, Leipzig#EURO2024 pic.twitter.com/Epo93UUaIL

— Ultimate Sports (@ultmatsports) July 2, 2024