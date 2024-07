Turci razbijali nakon poraza: Na nogama i vojna policija, pogledajte kaos u dvije zemlje

Autor: Ivor Krapac

Reprezentativci Turske završili su svoj nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj porazom od Nizozemaca u četvrtfinalu. Bilo je 2:1 za Nizozemce, a nakon toga, krenulo je u stilu kako nekad zna biti s navijačima koji su vruće krvi poput Turaka nakon što se izgubi utakmica.

Zabilježene su scene tučnjave nakon utakmice u Berlinu. Tučnjava je odjeknula u Njemačkoj, ali čini se da je bilo još gore u Nizozemskoj, kako su otkrile snimke i medijski izvještaji iz te zemlje. U Njemačkoj se tuklo i bacali su se predmeti, bilo je posla za organe reda, a možda je bilo i provokacija među navijačima zbog Nizozemaca na drugoj strani.

Jedna snimka pokazala je kako se ljudi tuku, a velike napetosti zabilježene su i u Nizozemskoj, čiji su navijači slavili ulazak u polufinale u kojem njihovu reprezentaciju u srijedu čeka susret s Engleskom u Dortmundu, u pretposljednjoj utakmici na ovom Euru.

Netherlands vs Turkey 🇳🇱🇹🇷👊 pic.twitter.com/qh1GkCu2pz — Football Fights (@footbalIfights) July 6, 2024

Divljalo se na ulicama

U Nizozemskoj, na jednoj snimci zabilježeno je kako se divlja u Eindhovenu nakon završetka utakmice. Također se bacaju predmeti, i to na jednom parkiralištu na kojem su ugroženi i automobili. Čini se da je još teža situacija bila u Haagu, kako je objavio nizozemski medij Omroep West.









Taj medij piše da su zbog nereda u predjelu Schilderswijk u Haagu morali reagirati policija i vojna policija te da su nakon svoje reakcije bili zasuti vatrometom. Za ljude koji su divljali, organi reda imali su poruku da strpljenja više nema i da smjesta traže smirivanje situacije.

“Bilo je dosta, idite kući”, vikao je jedan pripadnik policijskih snaga. “Maknite se ili ćemo upotrijebiti silu”, bila je još jedna poruka nakon što su izbili neredi. Primirili se se tek iza ponoći, sa smirivanjem situacije 15-ak minuta prije jedan u noći, nešto više od sat i pol nakon završetka utakmice.









Razočaravajući kraj za Tursku

Četvrtfinalna utakmica je za Turke imala razočaravajući rasplet nakon što su dugo bili u vodstvu. U 35. minuti je za njih strijelac bio stoper Samet Akaydin, no u drugom poluvremenu slijedio je preokret Nizozemaca koji su dva puta slavili u kratkom razdoblju.

U 70. minuti je lijepim udarcem glavom zabio Stefan de Vrij, a odluka je pala u 75. minuti, kada je autogol zabio Mert Muldur. Bilo je to u situaciji u kojoj je gol prvotno bio pripisan Codyju Gakpu, to je naknadno bilo promijenjeno, no za Nizozemce i za Turke je taj detalj bio manje bitan u raspletu četvrtfinalnog susreta.